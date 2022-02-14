社會彌漫不安情緒　政府豈能視而不見

周六晚上（12日），政務司司長李家超北上深圳完成與中央官員會面後表示將召開記者會，不少人憂慮到李家超將可能在記者會公佈香港的「封城」措施，便急不及待趕到超級市場購買物資。一時之間超市的蔬菜肉品被搶購一空，部份更要限制每名顧客購買數量，避免貨品因為市民搶購潮而出現短缺。



儘管李家超在當晚的記者會很快便澄清目前並無「封城」計劃，同時表示有信心以目前的社交距離措拖壓止病毒傳播。然而，有指內地近日供港蔬菜亦出現嚴重「斷供」情況，而政府亦正在考慮採用「局部封城」等措施應對疫情，各種有關疫情的消息始終令社會擔心蔬菜糧油的供應，不安的情緒更已逐步蔓延開來，令人憂慮。

李家超一再強調沒有封城計劃。（廖雁雄攝）

搶購潮反映不安情緒蔓延

隨着第五波疫情近日在香港的發展，不少市民對於特區政府的信心都顯然已經受到衝擊，甚至認為政府已經失去控制疫情的能耐。確診數字每日都在攀升，周一（14日）數字已突破單日2千宗，再多四名長者不治。同日另外初步確診數字更是錄得4,500宗，數字在一星期內多日創下新高，情況愈趨令人擔心。

而更為重要的是，社會都對政府的防疫策略摸不着頭腦。例如大量確診市民未能安排到醫院接受治療，而同時每日的確診個案仍然在急增階段，到底情況是否仍在政府掌握之內？政府現階段無計劃「封城」，但在什麼情況下又會認為需要進入「封城」或「局部封城」狀態？政府各項防疫措施雖已強力地限制了市民進行各項社交活動，不少經濟活動已經因為這波防疫措施而停止，連平日人流暢旺的鬧市亦出現了不少結業的商戶，香港的疫情卻至今仍然未能見頂。這時候任何負面的消息都可能令整個社會陷於恐慌，物資搶購潮亦因而一觸即發。

馬鞍山利安邨利盛樓昨日（13日）被圍封強檢，驗出44宗初步陽性檢測個案和5宗不確定個案。（蔡正邦攝）

貨品供應穩定連繫社會信心

面對這種不安情緒氣氛日益蔓延，或許政府仍然以為一切盡在掌握之內，只需要待適當的時候便再作公佈。然而，這個時候穩定市民信心可能比任何防疫措施更為重要。情況就如銀行擠提一樣，儘管銀行未有資金供應的問題，然而當不安情緒繼續彌漫，而政府又未能妥善地處理信心危機，任何一項消息都足以引發擠提，令整個銀行體系陷於崩潰。同樣地，假如疫情繼續惡化，而政府仍然未能採取有效的工作安定市民信心，穩定各類型貨物供應，及時向社會發放訊息和解釋政策，社會便難以沉着氣應對病毒的侵擾。

目前中央政府和內地省市的官員已承諾為特區提供一切的支援，充份保障香港的鮮活食物、蔬菜、生活必需品的供應，假如特區政府仍未能有效地安撫社會不安，最終亦只能說明特區政府就是防疫失敗的因由，只因缺乏治理上的視野，而令今日香港陣腳大亂。