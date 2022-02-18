善用社會力量抗疫　政府統籌不可或缺

第五波新冠疫情大爆發，染疫和求診人數與日俱增，惟並非全部皆可乘搭救護車或私家車前赴指定診所和急症室。政府和的士業界在本周五（18日）起免費提供專屬的士服務，司機獲得政府補貼。其實各行各業也有能力付出抗疫，就只看政府是否懂得善用及鼓勵。



約300輛專屬的士車隊會接送新冠病毒確診者由住所往返醫院管理局七間指定診所。求診者要預約專屬的士服務，的士不會接載其他乘客，車身會貼上特定標示供識別，司機須穿防疫裝備和全日消毒車廂。政府會為司機提供資助，有的士業界代表稱，津貼額以每小時約220元的「包車」形式計算，另有指津貼額為每日3,000元。

專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。的士車身亦會貼有特定標示（見附件），以供市民識別。（政府新聞處圖片）

司機支援患者 政府車行支援司機

大疫當前，各界必須同坐一船，全力以赴維護民康。運輸業界責任重大，當救護車輛不敷應用，的士就大派用場，能夠接載輕症患者到診所求醫，避免他們在乘搭集體運輸工具時傳染他人。司機在社會危急之際請纓幫忙是值得敬重的，政府要確保司機獲得足夠的清潔和防護裝備，減低染疫機會。

過往業界抱怨政府在幾輪的抗疫基金支援不足，只在首兩輪和最新的第六輪向的士車主和司機提供燃料和短期收入補助。今次政府設立專屬的士車隊，保證參加司機有一定酬勞，也算是一種支援措施。

誠然，津貼額不是司機的淨收入，需要扣除車租、氣油和隧道費等成本，實際收入不如坊間報道的多。不論司機有否參與專屬車隊，相信疫下司機受的衝擊較車主或車行大得多，車主車行應多體恤司機處境，減收車租，讓司機積穀防飢。

的士業界預計將調配300-400輛「抗疫的士」，接送患者往返指定診所求診。（資料圖片）

商界民間各就各位

補助令的士接載確診者的專屬服務成事，因此，政府要繼續善用擁有數千億元財力和調動資源的權力抗疫。政府已再與地產建設商會借用一萬間酒店房間作隔離檢疫。而作為城市的管理者，政府亦要確保疫下社會經濟大局穩定。官員務必與地產商商討，爭取商戶獲減租。雖然租金未必是商戶最大支出款項，薪金和食材的佔比亦不輕，但對政府來說，地產商數目有限，政府容易與之磋商，而減租效果易見。相反，商戶因為租金壓力要結業和遣散員工，經濟陷入收縮螺旋，人人皆輸。

在民間層面，市民能夠支援的機會更多。社區組織協會指近期收到廿多宗等候隔離的獨居和雙老等新冠患者求助，他們需要基本物資，但機構未必能應付，冀政府與民間組織合作伸出援手。地區的民政事務處要籌集資源，統籌有空的街坊鄰里派發物資，同時讓受助者知道政府和社會在乎他們福祉。

國家主席習近平日前向港府下達重要指示，「動員一切可動員力量和資源」抗疫，政府就要擔起統領商界民間，對抗病毒之餘又穩住民心，穩住社會大局。