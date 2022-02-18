借用內地力量抗疫　發揮積極一國兩制

香港疫情嚴峻，醫療系統崩潰。國家主席習近平周三（16日）轉達對香港疫情的「高度關注」，直接指示要做到「三個一切」、「兩個確保」。曾指導武漢抗疫的國家衛健委副主任王賀勝已被委派至深圳組織協調內地醫療資源赴港救助的工作，而第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組以及移動核酸檢測車亦於翌日抵港。



國家全力支援香港抗疫，將為抗疫工作注入新動力，也體現了「一國兩制」的靈活運用。我們必須明白，「一國兩制」並不等於內地與香港互不相干，也不代表中央會坐視香港疫情失控而不幫忙。「一國兩制」是一種靈活的制度，只要懂得善用，這對香港以至國家都有利。

國家衛健委副主任王賀勝會見赴港專家組成員。（深圳衛視深視新聞微信公眾號）

「一國」不只是主權問題

回歸後一段時間，香港及內一些人地也以為「一國兩制」相當於「河水不犯井水」，結果甚至演變成一種香港與內地的區隔的狀況，這並非好事，也不會是「一國兩制」的原意。甚至更壞的情況是早幾年，「港獨」成為了引起廣泛討論的議題。

近年中央不斷重申「兩制」的前提是「一國」，必須堅守香港是中國一部分的底線。很多人以為強調「一國」就只是強調中國對香港的主權，其實在此之外，「一國」也代表了香港與內地的利益融合。簡單來說，香港的利益也是內地的利益，香港無法抗擊疫情的混亂，也等如是國家面對的麻煩。香港與內地關係密切，往來頻繁，彼此也沒有獨善其身的可能。就像2020年初武漢初發疫情時，全國多省醫療隊援鄂。既然同為一國，就不能只是各家自掃門前雪，哪管他人雪上霜。同樣的道理，國家現在全加支持香港抗疫，亦是體現了「一國兩制」積極的一面。

積極摸索「一國兩制」

只是在兩個月之前，香港和內地官員還在籌備通關，一度以為通關在即。大家似乎意想不到香港會發生一波這麼嚴重的疫情，確診個案在幾個星期之內急劇上升。值得反思的是，除了商討通關安排之外，香港和內地又有沒有想過一旦疫情爆發，可以如何共同應對？內地的措施或許難以照搬在香港，但加強追蹤、增加檢測、擴大接種疫苗等經驗卻不會沒有借鏡之處。

不過，當香港爆發第五波疫情，疫情逐步失控之時，香港政府卻只是多番重申已盡力抗疫，並坦言能力及資源有限。可能我們的官員習慣了單打獨鬥，而忽略了內地政府可以提供的支援多的是。最終中央主動出手，外人看起來，也不知道是否就是再也看不過去。

習近平在指示中提到香港要負起抗疫的「主體責任」，並非指香港不應向內地求援，而是希望政府官員要有責任做好抗疫工作，不應等中央指示才「拖一步，行一步」，如果真的要內地援助，也應該主動向中央提出。而港澳辦及中聯辦作為中央專責港澳事務的機構，當然也可以發揮積極作用，包括與廣東省和深圳市聯絡，讓香港與它們協調得更好。

在抗疫一事上，現在是時候積極地運用「一國兩制」的靈活性。更重要的是，積極「一國兩制」也並不只體現在疫情之上，陸港兩地要真正做到雙向而行，互惠互利的同時，又可以維持各自的制度特色。發展大灣區近年成為政治正確的口號，但如何積極活用「一國兩制」這個框架，看來還值得官員更好思考。