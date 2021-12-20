港府與社會要看懂「一國兩制」白皮書

香港周日（19日）剛舉行了選舉改制後首次立法會選舉，國務院翌日（20日）早上隨即公布了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，是繼2014年後八年再度就「一國兩制」發布的白皮書。



簡單地比較2014年《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，兩者同樣以交代歷史作為本體。不同的是，上一份白皮書主要整理「一國兩制」概念的發展脈絡，說明「一國兩制」從何而來，申明中央對香港「全面管治權」以及高度自治權之間的從屬關係。而今次這份白皮書則以民主作為主軸，整理港英時代到選舉改制的香港民主發展路程，並在最後點出了香港民主的發展前景。

「一國兩制」與「民主發展」再前行

就像上月剛發表的中共第三份歷史決議一般，這次「一國兩制」白皮書亦是試圖為複雜的政治歷史發展過程作定調。若然社會對歷史問題有了充份的認識及普遍共識，便能吸收歷史教訓，並以此為基礎找尋未來的路向。

港澳辦公室負責人稱，中央堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」的基本方針政策，有利於繼續推動香港民主穩步向前發展。（資料圖片）

有關於香港民主發展的歷史，白皮書已給出了中央的理解，我們在此不再贅言。但更重要的是，推出白皮書並非單純是強調中央認為香港過往的民主發展走了錯路或冤枉路，同時也在重申其對於在香港發展「一國兩制」以及民主制度的路線非常堅定。

自從2019年以來，中央著手修改特區選舉制度，不少人認為等於「一國兩制」已死，又認為香港民主已不再有發展空間。對此，白皮書明言「『一國』底線越牢，『兩制』空間越大」，並解釋中央對香港的一直沒有改變，只是香港過去的政治制度出現了漏洞，必須先解決，才可以繼續發展民主。白皮書不斷強調「一國兩制」及民主向前發展，也是示意在政治問題已經處理之後，香港的民主發展已有重啟的條件。

要走符合香港實際情況的民主發展路

香港一些民主派可能認為這只是政治修飾，不足為信。但與其採取這種誅心角度，不如正視白皮書所說的重啟香港民主發展之路，與香港社會以往那種爭取民主之路的分別。白皮書重申中央近來有關民主的見解，指出「不存在統一的民主模式」，而香港要摸索的是如何找出一套真正合符香港需要的民主發展路向。

林鄭月娥認為，中央在此時發表白皮書，能詳細和有系統回顧並總結香港民主發展歷程，對負面批評提供非常有力的理據。（余俊亮攝）

固然，中央已對這個發展路向提出了一些前設，包括尊重「一國」以及「愛國者治港」等，這是我們在「一國兩制」憲政倫理下所必須承諾的條件。但同時，白皮書對於何謂合符香港發展模式的民主也只是列出了幾個大原則，包括「不照搬任何制度」，符合「地方政治體制」要求，以及「按照『一國兩制』方針和基本法」等。

但在原則之外，未來香港的民主制度具體要怎麼發展，還在於執政者、從政者帶領社會商討。按照政改五步曲，特首是向人大常委會申請啟動政改、向立法會提出政改方案的負責人，在整個政改中有着絕對主導的角色。而立法會則負責反映民意，為政改作表決。在特首與立法會皆通過後，才將方案交予人大常委會作最終審批。

因此，他們必須做好帶領的角色，讓社會各界參與制定一套務實且合符香港所需的民主制度，讓政制能夠落實前行。而香港爭取民主的同路人，也要逐步放下對中央的成見和對西方民主的盲從，積極參與政制發展，為其加入更多民主元素。