快速測試有助掌握疫情　跟進分流並且普及使用

政府在上周五（25日）晚把新冠病毒快速抗原測試「升格」，結果將直接計入陽性個案。新措施可以大幅加快檢測和應對患者的程序，以便政府評估疫情和分流患者。但因應快測需求急升，政府要助市民安心選購，亦要為快測恆常化作好準備。



政府過去以核酸檢測為準，直至日前仍稱快速抗原測試只可作參考用途。政府如今將接受快測結果，毋須覆檢，是抗疫路的重大轉變，尤其市民不用依賴流動檢測站檢測和等候檢測結果。惟呈報網站要在本周才開通，不少快測陽性者誤把記錄呈報至給核酸結果陽性者使用的平台，反映醫管局的工作仍然滯後，須加快架設進度。

新的呈報機制依靠個人申報和快測產品的準確度，或許沒有以往嚴謹，但政府可以透過患者網上呈報的資料，加快掌握當下疫情。具體來說，政府可按年齡、症狀和居住環境等因素，分流患者去隔離中心或住院，以及在患者和家人在家居等候和隔離期間提供足夠支援。

2月26日，市民搶購快速檢測劑。（梁鵬威攝）

須助市民分辨快測產品質素

隨着新措施實行，加上市民在接下來的全民檢測期間要每天做快測，快測產品在未來一段時間將會好像口罩和成藥般，居家必備。市民蜂擁購買快測產品，產品質素較以往更受關注。政府表示市民可以跟從衞生署、內地、歐盟和美國官方機構認可的名單購買產品，而衞生防護中心亦呼籲市民向信譽良好的零售商購買，又指「相信」現時市面有售的產品均可使用。

官員的期望是一回事，現實卻是另一回事。市民眼見商戶有貨，產品有一些認證標誌和標示高靈敏度和特異度的標示就搶購，未必懂分辨可信的測試包。首先，政府採用歐盟和美國的清單，其文件是英文，一般人未必看得懂。第二，有從事化驗所行業的代表坦言，歐盟的認證系統相對寬鬆。另有化驗檢測業界人士反映，部分廠商為提高銷量，或在實驗室「造數」，因此包裝上標示的準繩度未必能作準。就此，消委會可以要替市民把關，如在疫情初期測試口罩般，委託獨立化驗機構驗證檢測包的準確度，並區分檢驗結果與標示差別明顯的產品，市民日後按該清單結果選購產品更有保障和學習分辨。

疫情急轉直下，政府政策難免多變，但政府切忌信息混亂，欠缺配套，增加市民的焦慮。除了檢測程序外，政府必須交代全民檢測期間是否禁足安排有預案，以撫民情。