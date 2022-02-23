全民強檢抗擊疫情　信心之上還看表現

行政長官林鄭月娥周二傍晚（22日）宣布將推行全民強制檢測，正擬定市民可按出生日期預約，三周內進行三次強制核酸檢測，全港市民在每次強檢之間須自行進行快速測試，目標是「早發現、早隔離、早治療」，盡快找出社區中的隱性患者，減少病毒在社區的傳播風險。



全民強制檢測安排難免令一些市民感到煩擾。特別是早前濛濛細雨、寒風刺骨下檢測中心門外大排長龍，為數不少的市民都曾經為了檢測而呆等大半個早上。按目前全民檢測方案，將會每日多達100萬市民前往各區的檢測中心進行採樣，市民自然更加會怕麻煩。

行政長官林鄭月娥周二傍晚（22日）正式交代更多細節安排。

不是應否做而是如何做

但按目前的疫情發展，強制檢測已是政府的必要措施。根據香港大學醫學院周二公布的推算數字，3月初的單日確診數字將可能達到高峰18.3萬宗，而屆時香港的累計死亡人數則可能達到3,206人，明顯地疫情仍未見頂，情況絕對不容樂觀。

而根據政府數字，現時仍留在社區居家隔離的患者就達到3萬人，不少市民亦可能因為未有明顯病徵而沒有做檢測，實際感染人數可以想像中為多。既然強制檢測有其必要，重要的就是務求操作適宜，助香港早日結束目前受疫情陰霾影響的艱難局面，並避免香港陷於「封城」局面。

因此，推行全民檢測值得市民支持，社會需要考慮的是政府應怎樣推行，才可以對市民生活的影響減到最低。

居住劏人士面對居家隔離時有困難。(資料圖片)

政府動員力量的關鍵考題

林鄭在記者會上亦表示，早前在檢測中心出現排隊人龍並「不理想」，因此將會考慮在預約系統中設計一些關愛安排，例如讓自行預約檢測的人士可多帶兩位小朋友或長者一起接受檢測。這些做法都是值得肯定，說明政府都能夠從錯誤中吸取教訓。但是，單單加入預約等措施安排就已經足夠嗎？

試想想，單是每日到檢測站進行採樣的市民便近100萬，而且措施將連續推行至少21日，牽涉人數之廣、所需人手安排、資訊發佈和管理等複雜程度均是香港前所未有。這次檢測計劃將等同於考驗特區政府整體的動員能力，在當前危急的環境關頭完善每一項細節，有效而且有節有序地驅動整個特區政府的機器。

而市民雖然早已抗疫疲勞，但亦不應該抱僥倖心態而不去檢測。這個僥倖不只是因為全民檢測乃強制性，不執行會有法律後果，更因為新冠病毒的傳播性強，掉以輕心也可以造成社區爆發，害人害己。

這次檢測計劃將等同於考驗特區政府整體的動員能力，到底在當前危急的環境關頭，能否完善每一項細節，有效而且有節有序地驅動整個特區政府的機器，避免又再一次因為政府治理的問題而對因為抗疫疲勞早已不勝負荷的市民造成騷擾。（梁鵬威攝）

香港因為這一波疫情已是疲態盡露，社會經濟大受影響。強制檢測推行在即，社會都期望這可以為結束疫情帶來曙光。林鄭在交代方案的記者會結尾時亦表示，她的任期已經將近尾聲，她呼籲市民要有信心，並形容「信心是希望的基礎」。然而，信心往往牽涉政府的措施是否能夠帶到實際的效用。這屆政府最終能否擺脫「一事無成」的評價，就要看政府今次能否有效地「動員一切可以動員的力量和資源」。