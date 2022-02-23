全民強檢抗擊疫情　信心之上還看表現

行政長官林鄭月娥周二傍晚（22日）宣布將推行全民強制檢測，正擬定市民可按出生日期預約，三周內進行三次強制核酸檢測，全港市民在每次強檢之間須自行進行快速測試，目標是「早發現、早隔離、早治療」，盡快找出社區中的隱性患者，減少病毒在社區的傳播風險。
全民強制檢測安排難免令一些市民感到煩擾。特別是早前濛濛細雨、寒風刺骨下檢測中心門外大排長龍，為數不少的市民都曾經為了檢測而呆等大半個早上。按目前全民檢測方案，將會每日多達100萬市民前往各區的檢測中心進行採樣，市民自然更加會怕麻煩。
不是應否做而是如何做
但按目前的疫情發展，強制檢測已是政府的必要措施。根據香港大學醫學院周二公布的推算數字，3月初的單日確診數字將可能達到高峰18.3萬宗，而屆時香港的累計死亡人數則可能達到3,206人，明顯地疫情仍未見頂，情況絕對不容樂觀。
而根據政府數字，現時仍留在社區居家隔離的患者就達到3萬人，不少市民亦可能因為未有明顯病徵而沒有做檢測，實際感染人數可以想像中為多。既然強制檢測有其必要，重要的就是務求操作適宜，助香港早日結束目前受疫情陰霾影響的艱難局面，並避免香港陷於「封城」局面。
因此，推行全民檢測值得市民支持，社會需要考慮的是政府應怎樣推行，才可以對市民生活的影響減到最低。
政府動員力量的關鍵考題
林鄭在記者會上亦表示，早前在檢測中心出現排隊人龍並「不理想」，因此將會考慮在預約系統中設計一些關愛安排，例如讓自行預約檢測的人士可多帶兩位小朋友或長者一起接受檢測。這些做法都是值得肯定，說明政府都能夠從錯誤中吸取教訓。但是，單單加入預約等措施安排就已經足夠嗎？
試想想，單是每日到檢測站進行採樣的市民便近100萬，而且措施將連續推行至少21日，牽涉人數之廣、所需人手安排、資訊發佈和管理等複雜程度均是香港前所未有。這次檢測計劃將等同於考驗特區政府整體的動員能力，在當前危急的環境關頭完善每一項細節，有效而且有節有序地驅動整個特區政府的機器。
而市民雖然早已抗疫疲勞，但亦不應該抱僥倖心態而不去檢測。這個僥倖不只是因為全民檢測乃強制性，不執行會有法律後果，更因為新冠病毒的傳播性強，掉以輕心也可以造成社區爆發，害人害己。
香港因為這一波疫情已是疲態盡露，社會經濟大受影響。強制檢測推行在即，社會都期望這可以為結束疫情帶來曙光。林鄭在交代方案的記者會結尾時亦表示，她的任期已經將近尾聲，她呼籲市民要有信心，並形容「信心是希望的基礎」。然而，信心往往牽涉政府的措施是否能夠帶到實際的效用。這屆政府最終能否擺脫「一事無成」的評價，就要看政府今次能否有效地「動員一切可以動員的力量和資源」。