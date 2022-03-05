新冠疫症終會過去　香港未來的路未來

十九年了，俗稱「沙士」的非典型肺炎肆虐香港已是十九年前的事。那年2月香港出現首宗病例，3月全港學校停課，4月淘大花園封鎖隔離，5月謝婉雯醫生不治離世。三個月期間千七人染疫，近三百人病歿，整個社會灰灰沉沉。



新冠病毒跟「沙士」很不同，致死率低但傳染性高，變種病毒株Omicron更是防不勝防。短短兩個月已造成40萬宗陽性檢測個案，檢定為確診的也達12萬宗，不治離世者逾千。不只是病毒不同，香港的社會面貌也變了很多。恐慌、埋怨、不忿⋯⋯回望2003年那種「沙士英雄」、互相打氣的氣氛，感覺既遙遠又陌生。

幾許風雨 滄海桑田

十九年過去，不管有沒有新冠疫症，香港實在經歷了很多。政治爭議由五區公投、佔領運動到反修例，由廿三條立法到國安法實施，社會經濟由中產夢到貧窮人口百六萬，由置業上車到蝸居劏房，投身社會的年輕人沒有一個能看見希望。沒有幾個香港人在這個城市活得快樂，不管有沒有新冠疫症，埋怨、不忿、愁緒也是一樣。

常說在天災戰禍面前，人類最能感覺到自己的渺小。不知道在烏克蘭，原本在鬧交的夫妻、反了目的兄弟又有沒有因為倏忽而至戰火而放下一切恩怨。又不知道當香港已經幾十萬人染疫，商戶無法開門，社會無法運作的時候，早前在怪責子女「搞亂香港」、在不滿父母「藍絲」的香港人，有沒有還在計較彼此的分歧。

同住這個城市，沒有人想過得不快樂。不論是為了政治理想而最終鋃鐺入獄，是為求生活溫飽但只得瑟縮劏房，或是老人在院舍缺乏醫療支援而生命危殆，這些都不會是任何一個以香港為家的人想看見的景象。既是如此，問題就是我們能如何付出、如何妥協，甚至更基本地如何溝通和合作，改變這個城市，令住在其中的香港人可以快樂一些，日子美好一點。

不活在過去 不安於現狀

這樣說，不是老土地說香港人在獅子山下、同舟共濟。舊的香港已經過去，經歷和環境的變化令這一代人對「既是同舟／在獅子山下且共濟／拋棄區分求共對」的歌詞可能已無感，但這不代表這一代人不需要這一代的精神。不活在過去，但也不安於現狀，這樣我們才能夠有不一樣的未來。如何看待這個城市，如何看待那些彼此不一樣、但同樣以此為家的人，這是這一代人要回答的問題。

近日，一位歌手發布了歌曲《Good Luck》，歌詞很簡單地說「沒陽光的一日／太難的不必堅持／已病倒先休息再試」，「苦盡甘到了又苦／黑夜清晨和正午／這種循環法則很堅固」。這位歌手算是上一代人，但他的這首歌曲在年輕人群體還是得到一些迴響。這或許說明了上一代人也可以是這一代人，關鍵在於我們有沒有活在現在，回應當下的香港，不斷用新的方法來嘗試。而這種適應力、這個對變化的擁抱，不也是香港過去半世紀成功之道嗎？