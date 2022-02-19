香港不是第三世界而是兩個世界

蒼顏白髮，臥在露天病床，被褥單薄。此情此景，叫人無不嘆息，鼻子一酸。行政會議成員葉劉淑儀在電台節目上表示，「這麼多人命傷亡，我們在電視看到也心酸，香港變了第三世界，一定要找更強的手段中止疫情，否則香港會淪亡」。



屯門藍地一幢村屋，三戶十五口全部感染新冠病毒，但只要求救護員為他們送五歲女童入醫院。深水埗明愛醫院門外，確診者披着毛毯及保暖錫紙，在病床上瑟縮躺臥，亦有人痛苦呻吟。一些人形容香港已如第三世界，不是沒有道理。

公營醫療體系早已不勝負荷

但其實，香港的醫療問題一直存在，只是第五波疫情大爆發令問題顯得尤其嚴重。例如去年2月，一名63歲的長期病患者在廣華醫院等候入院逾五小時，及後被發現在等候區失去知覺及沒有脈搏，證實不治。去年8月，一名五旬急性肝衰竭患者亦在屯門醫院等候上房七小時未獲安排，最終離世。又以專科門診新症輪候時間為例，2021年在醫管局九龍中聯網求診眼科，輪候中位數長達133星期，亦即兩年半。

或許準確一點來說，問題嚴重的不是香港醫療，而是香港公立醫療體系。市民若付得起幾萬以至十幾萬的費用，在私家醫院求診快很多，排期做手術也只需要一、兩星期。又例如新冠病毒病檢測，若能拿出七百、一千元到私家醫院，核酸測試或是血清抗體測試也能悉數提供。病毒不會分辨有錢人、基層市民，患病人人也有機會，但若然付不起私家醫院、家庭醫生的費用，香港人能得到的醫療服務也就差一大截。

貧富懸殊生活也懸殊

所以說香港是第三世界其實不盡準確，或許我們應該說，香港存在兩個世界，一個有錢人的世界和一個基層生活的世界。香港2016年的堅尼系數是0.539，遲一點會發表的新數字只怕將再創新高。最新統計的貧窮人口達165萬，即是每4.5個香港人便有一人收入處於中位數一半以下。與此同時，香港斥資千萬置業的市民屢見不鮮，去年更有多達232宗億元以上二手樓買賣，山頂一個豪宅車位更以千萬成交，創全球最貴紀錄。

這個就是香港，存在貧富懸殊的兩個世界。這個現象也不是沒有人說，例如現任立法會議員洪雯在去年出版的著作中，便形容「一號香港」是金融界、地產業、商界精英，「二號香港」是向下流的中產或難以向上流的基層，仿佛存在兩個香港。公營醫療不敷使用，劏房戶超過十萬，這些問題一直存在，但是否要到如眼下疫情失控，長者大寒天露宿等候入院，這些問題才能得到正視？

社會不可能泯滅貧富差異，但可以收窄貧富鴻溝。有錢人的世界和貧窮人的世界怎樣也會有分別，但基層的生活需要必須要得到滿足，而且社會更可以是橄欖型。在一個橄欖型的社會，貧富兩頭的人數很少，中間的中產階層卻是龐大，基層有充份的向上流動機會。在一個橄欖型的香港，大部份人能過着不錯的生活，一家四口不用瑟縮劏房，而是有幾百呎的空間生活；病了有能力拿出幾萬元求醫，也可以選擇在公立醫院得到適時的治療……我們能否不是第三世界，也不再是兩個世界？