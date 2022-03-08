中國GDP目標挑戰大　發展才是硬道理

全國兩會近日於北京舉行，總理李克強在政府工作報告中為今年GDP定下了增長5.5%的目標。除卻2020年受疫情影響而暫停設立GDP目標外，這次5.5%的目標比去年還低0.5個百分點，也創下GDP年度目標的新低。



雖然數字下降，但要完成這目標仍有相當大的難度。面對全球局勢不明朗、經濟下行風險漸增的情況下，今次兩會的經濟主題重新回到「發展」和「增長」兩個關鍵詞。

如何理解5.5%的目標

今年5.5%的增長目標不單比去年實際增長8.1%低很多，甚至比起去年目標6.0%仍要再低0.5%，直觀而言是非常保守。不過2021年之所以能增長8.1%，很大程度上是因為2020年因新冠疫情而做成的低基數效應，2020年中國GDP只增長了2.3%。2022年承接了去年較高基數的水平，再增加5.5%的難度其實不低。事實上，國內增長自去年第三和第四季度分別只增長了4.9%及4.0%，比起首兩季的12.7%明顯放緩。

2017-2021年中國國內生產總值及其增長速度。（國家統計局）

2022年的目標為5.5%，即比起第四季的增長速度提升了1.5個百分點，非但不保守，其實還充滿難度。而且，今年年初全球局勢的發展對於經濟復甦更有很多的打擊。首先，由於通脹升溫全局央行開始收水，壓抑了經濟增長的勢頭。更嚴重的是，2月底俄羅斯入侵烏克蘭的戰事觸發西方史無前例的制裁，推升了能源、金屬等大宗商品價格，進一步刺激通脹，而戰爭造成全球經濟波動，也定必影響本已艱難的經濟復甦。

受到全球環境影響，中國第一季GDP要維持去年第四季增長4.0%已不簡單，更何況還要反彈到5.5%。而如果第一季無法達成5.5%的增長目標，那即意味着今年剩下的三季要衝刺到5.5%以上才能達成目標。為此可以預期，中央今年很可能會更大地增加投入推動發展。

發展才是硬道理

除了目標相對進取，國內國外的困難也並不簡單。在國內人口見頂、經濟轉型等難題有待解決，在國際上全球經濟不穩，中美磨擦有增無減，美國繼續以台灣問題挑戰中國等。

評論認為大基建將是驅動增長的主要動力之一。

但訂立目標的重點是如何實現。面對困難，中共領導層給出了「發展才是硬道理」的答案。兩會中李克強的工作報告中，強調「堅持發展是第一要務」，而且也未再提在過去幾年一直使用的「穩字當頭」。顯然在當下的局勢中，中央認為「穩」已不足夠，必須更為進取並與時間競賽，以發展解決國內國外的問題。

例如近年國內提倡要「共同富裕」，強調不是搞平均主義，在不「劫富濟貧」的情況下，唯有大力發展才有空間讓其他人富裕起來。而國外的問題，發展更是不二的選擇。在國際上而言，只要中國經濟能繼續「做大做強」，無論是中美矛盾、台灣問題、全球經濟等問題都會有較好的發展。

以發展解決問題的邏輯其實同樣適用於香港。即便香港無法獨力處理國際局勢帶來的風險，但對於貧富懸殊、樓價過高等內部問題，發展同樣是最好的方法。例如要解決基層生活的困苦，單靠政府再分配的角色怎麼也不及為他們創造更好的就業和待遇。今年香港同樣也會面對經濟艱難的一年，但為政者又是否有進取的發展計劃？