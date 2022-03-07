政府做好頂層設計　方能破解房屋問題

負責港澳事務的國務院副總理韓正在北京先後接見港區政協委員及港區人大代表團席間除了談及香港的防控疫情問題，同時亦繼續關注本地的民生、房屋等深層次矛盾，其中與會者引述韓正特別提到香港下任行政長官要做好「頂層設計」，讓港人看到解決相關問題的希望。



其實早於去年同一場合，韓正便指出須於達致社會共識前提下配合完善「頂層設計」來解決香港的房屋問題。韓正在今年不忘對一眾港區政委與人大代表重申此點，正好反映中央的國家領導人沒有改變相關要求，並且說明在抗擊新冠疫情此頭等要務之外，特區政府對這些重大問題也必須予以正視。

韓正會見港澳政協委員。（央視新聞聯播截圖）

頂層設計指導重大改革

所謂「頂層設計」，是指要從宏觀角度構建整體改革方案，在關照全局、謀劃未來的基礎之上抓準重大問題加以處理。此一術語進入中央公開文件，可以追溯至十年前的「十二五」規劃，當中「改革攻堅完善社會主義市場經濟體制」一篇指出要「以更大決心和勇氣全面推進各領域改革，更加重視改革頂層設計和總體規劃，明確改革優先順序和重點任務」。

事實上就是於過去的十年間，中央陸續出台了多項由上至下的重要市場經濟改革，尤其提升戰略性新興產業發展的表現卓越。這些成績很大程度上有賴妥善規劃「頂層設計」，不只用執行者的角度分別彼此看待各個微觀問題，而是作為管治者積極指導和引領轄下部門相互合作，共同為解決一個重大問題而努力，才能將國家經濟發展抬升至今天高度。

習近平擔任「十四五」規劃建議起草組組長。（新華社）

還有一點必須強調的是，重視「頂層設計」絕非代表管治團隊要剛愎自用、漠視諮詢民間意見。國家主席習近平2020年9月在湖北長沙主持召開基層代表座談會，就明言「十四五」規劃的編製工作要把加強「頂層設計」和堅持「問計於民」兩者統一起來，藉此推動規劃成果能夠真正順應人民意願、符合人民所思所盼。

房地難題港府統籌無方

雖然中央已經多次要求治港者做好解決房屋問題的「頂層設計」，無奈特區政府似乎未見成果，包括不同決策局與部門各自為政，導致收地、規劃、建屋等相關環節皆非由同一機構專責統籌。即使年初林鄭月娥發表政府架構重組建議方案，也因為種種原因而沒有整合房屋局和發展局。

長遠房屋策略的建屋目標經常無法達到。（資料圖片）

近年現實挑戰迫得政府不得不對房屋問題作出回應，但至今看來始終未改「頭痛醫頭、腳疼醫腳」作風。譬如精簡發展管制督導小組運作四年都在斟酌各項細節規定，至今仍未敢對整個規劃土地用途作出大幅更動；《長遠房屋策略》年度報告同期估算年年下調、實際建屋從不達標，說是單純只求「造數」應付每年進度報告亦不為過。

正如日前抗疫工作顯示政府高層欠缺統攬全局能力，本港房屋問題長年未得解決也是肇源於此。如果繼續錯將香港土地不足視為房屋問題主因，又不願意設立高層決策機構，統一領導轄下部門革除制度障礙，這樣自然難以設計和落實有效解決問題的改革方案。對於將會在5月舉行的特首選舉，相信香港社會一樣期望看見新人事新作風。