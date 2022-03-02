烏克蘭危機衝擊環球經濟　風浪中香港要抓到機遇

《華爾街日報》近日分析指出，烏克蘭危機推高油價，將加重通脹壓力，而假如危機令油價及通脹持續高企，美國聯儲局可能被迫在今夏加快加息節奏。美聯儲向來有在《華爾街日報》「放風」的傳統，這可能預示着聯儲局的政策變化。而根據美國以往加息記錄所示，美國有可能最快於來年面臨經濟衰退。



從此可以看出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭不單影響到地緣政治局勢，西方對俄羅斯實施史無前例的經濟制裁，也定必為各國經濟帶來變化。當中對中國內地以至於香港既有危機亦有機遇，港府應該謹慎處理，規避風險。

經濟衰退訊號快速來臨

烏克蘭戰爭對於全球經濟而言，可謂「一波未平，一波又起」。過去兩年先進國家為了應對新冠疫情而以史無前例的貨幣寬鬆應對，加上疫情影響供應鏈及人力資源令先進國家通脹水平快速走高，美國今年1月的通脹率突破7%，創下近40年新高。近月，先進國家才慢慢地從疫情中走出，央行紛紛開始加息以遏止通脹。

在烏克蘭危機中，歐美陣營對俄羅斯的制裁更進一步推高了油價、糧食、部分金屬的價格。象徵國際油價的布蘭特期油從2月24日俄國宣布軍事行動起，在短短一周內已由95.42美元升至3月2日超過110美元，升幅達16%。而鋁價也由年初每噸3394美元升至3月1日的3478美元，升幅接近2.5%。這將進一步推升基本物價，打斷疫情後的經濟復甦。而美聯儲為了應付通脹，亦有可能加快加息步伐。

另一邊廂，經濟分析師預測美國第一季GDP增長將為0%，意味着美國將於本季陷入滯脹情況。而在滯脹情況下再加快加息，很可能意味衰退即將到來。

歐美各國出售戰略石油儲備未能平抑油價。

美歐等先進國家一旦陷入經濟衰退，勢必也波及內地與香港的經濟。加息潮可能令企業借貸困難，對本地金融市場造成重要打擊，而全球消費力疲弱也會影響到營商環境，因此政府應預期未來一年很可能將重新面對經濟下行、失業高企的問題。為了應對即將來臨的經濟下行壓力，當務之急應是平伏香港第五波疫情，加快與內地通關，緩衝外來因素對經濟的打擊，在需要時更應考慮加大政府支出保就業，避免再出現大規劃的失業潮。

長期的機會

另一邊看，烏克蘭危機也可能成為中國與香港一個長期的機會。路透社近日引述分析指出，美歐對俄羅斯的制裁將迫使俄羅斯出口更多能源至中國，亦只能向中國購買更多商品。而且，在高通脹的環境及供應鏈進一步受破壞的情況下，美歐對中國出口的依賴亦將增加。更長遠而言，俄國將更廣泛使用人民幣交易，成為人民幣國際化的突破機會。

香港當然不宜挑戰美國的制裁禁令，但中國的出口潛力與人民幣國際化定發展也將是重要機遇。中國出口擴張，加上今年「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）生效，航運業將有不錯的發展，貿易及物業本身就是香港的四大支柱行業，香港如能乘機進一步擴張轉口市場，便可改善航運業過往一直下行的趨勢。

「人民幣跨境支付系統」（CIPS）將愈來愈重要。

而俄羅斯被踢出美元交易系統SWIFT後，已明顯轉向中國的「人民幣跨境支付系統」（CIPS）。CIPS的一期由上海營運，香港作為境外人民幣的最大交易市場，可以爭取成為境外CIPS的清算中心。隨着人民幣的跨境支付繼續普及，這亦將是香港未來的重要機會之一。