第五波未止、第六波勢來　社會莫急抗疫鬆懈

撰文：湯文詩
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第五波新冠疫情只是剛過高峰，遠未結束，本周二（22日）染疫人數仍逾1.4萬，245人死亡。政府專家顧問梁卓偉提示第六波會來臨，要社會做好準備，尤其是市民接種三針疫苗和及時發配抗病毒藥物。毋庸置疑，抗疫是持久戰，現時絕無理由鬆懈。

距離政府下月20日第一階段放寬社交距離措施仍有一個月，不少市民已經忍不住外出，港大醫學院在周二的記者會提及八達通出行數字繼續從3月初的低位回升。市民個多月來忍受嚴厲社交距離措施，加上因為染疫或成密切接者而居家隔離，趁近日疫情稍緩外出，可以理解。不過，觀乎前一日（21日）晚上的公立醫院在不斷加病床下，病床使用率普遍依舊較第五波爆發前高，就知道公院仍然超負荷，疫情仍然嚴峻。

港大醫學院今日公佈最新第五波推算數據，記者會開始前先為逾六千名新冠死者及昨日內地墜機空難死者默哀。(梁鵬威攝)

第六波或致約1,500死亡

市民繼續嚴守社交限制，既可加快第五波疫情完結，或更可助縮減兩三個月後出現的第六波疫情規模。根據港大醫學院最新疫情模型推算，現時市民更多外出，加上政府在下月起恢復幼稚園和小學面授課堂，和海外染疫港人「走漏」入社區，會推高新冠病毒即時繁殖率到高於1，即社區感染數再次上升，牽起新一波疫情。雖然每天感染數目會較第五波少，疫情持續時間會較短，現有醫療系統能夠負擔，但在部分時期每天仍有300多至500多人入院，總共有1,540人死亡。可以說，如果市民減少聚會和外出，而政府的酒店檢疫有效加上加快安排疫苗接種服務，應可以壓低病毒傳播規模，減輕醫護壓力。畢竟新冠病毒已奪數千性命，我們要盡力避免更多人步上這條不歸路。

特首林鄭月娥承認，市民對防疫措施耐性正減退、金融機構對香港對外隔絕失去耐性，因此政府會盡快交代抗疫措施的未來方向。

過早鬆綁　疫情不消

眼看歐美和亞洲多國開放邊境和社交鬆綁，香港市民難免羨慕，希望早日跟隨。可是當下鬆綁不見得全然是好事，西歐疫情已在上月底至本月初回升，例如英國從3.1萬上升逾倍至7.1萬宗。更重要的是，英國疫情亦開始壓迫醫院。月初每30名70歲以上長者就有一人染疫，而染疫入院者的數目在兩周內上升38%，有醫療學者在受訪時認為英格蘭取消強制居家隔離令疫情難以控制。美國病毒學者留意到英國疫情升溫，已呼籲美國政府及早預備，包括加快為國民接種加強劑。若果香港政府順應不少市民要求，放寬社交限制，就是不負責任，第五波疫情將尾大不掉。

即使如Omicron般較溫和的病毒株，一樣可以拖垮香港的經濟社會。政府日前公布復常路線圖，前提是疫情是按專家估計趨緩，市民不應錯誤理解為一定發生，而是要靠人人努力。縱觀全球，疫情未見消退，更像波浪般時緩時急。世衞組織強調新冠病毒未展現季節性或可預期的演變特徵，病毒仍在世界各地互相傳播，並針對免疫力較弱的地方肆虐。因此，香港人絕對不可心存僥倖，認為第五波疫情令「社會免疫」。相反，政府要爭取疫情趨趨緩時繼續充實醫藥裝備，做好病人分流，民眾要完成疫苗接種，減少非必要外出和聚會，為第六波做好準備。

第五波疫情｜復常之路重點不在解禁而在預防香港政府須虛心學習鄰地抗疫表現慎讀疫下死亡數據　疫苗保命毋容置疑
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