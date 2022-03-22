第五波未止、第六波勢來　社會莫急抗疫鬆懈

第五波新冠疫情只是剛過高峰，遠未結束，本周二（22日）染疫人數仍逾1.4萬，245人死亡。政府專家顧問梁卓偉提示第六波會來臨，要社會做好準備，尤其是市民接種三針疫苗和及時發配抗病毒藥物。毋庸置疑，抗疫是持久戰，現時絕無理由鬆懈。



距離政府下月20日第一階段放寬社交距離措施仍有一個月，不少市民已經忍不住外出，港大醫學院在周二的記者會提及八達通出行數字繼續從3月初的低位回升。市民個多月來忍受嚴厲社交距離措施，加上因為染疫或成密切接者而居家隔離，趁近日疫情稍緩外出，可以理解。不過，觀乎前一日（21日）晚上的公立醫院在不斷加病床下，病床使用率普遍依舊較第五波爆發前高，就知道公院仍然超負荷，疫情仍然嚴峻。

港大醫學院今日公佈最新第五波推算數據，記者會開始前先為逾六千名新冠死者及昨日內地墜機空難死者默哀。(梁鵬威攝)

第六波或致約1,500死亡

市民繼續嚴守社交限制，既可加快第五波疫情完結，或更可助縮減兩三個月後出現的第六波疫情規模。根據港大醫學院最新疫情模型推算，現時市民更多外出，加上政府在下月起恢復幼稚園和小學面授課堂，和海外染疫港人「走漏」入社區，會推高新冠病毒即時繁殖率到高於1，即社區感染數再次上升，牽起新一波疫情。雖然每天感染數目會較第五波少，疫情持續時間會較短，現有醫療系統能夠負擔，但在部分時期每天仍有300多至500多人入院，總共有1,540人死亡。可以說，如果市民減少聚會和外出，而政府的酒店檢疫有效加上加快安排疫苗接種服務，應可以壓低病毒傳播規模，減輕醫護壓力。畢竟新冠病毒已奪數千性命，我們要盡力避免更多人步上這條不歸路。

特首林鄭月娥承認，市民對防疫措施耐性正減退、金融機構對香港對外隔絕失去耐性，因此政府會盡快交代抗疫措施的未來方向。

過早鬆綁 疫情不消

眼看歐美和亞洲多國開放邊境和社交鬆綁，香港市民難免羨慕，希望早日跟隨。可是當下鬆綁不見得全然是好事，西歐疫情已在上月底至本月初回升，例如英國從3.1萬上升逾倍至7.1萬宗。更重要的是，英國疫情亦開始壓迫醫院。月初每30名70歲以上長者就有一人染疫，而染疫入院者的數目在兩周內上升38%，有醫療學者在受訪時認為英格蘭取消強制居家隔離令疫情難以控制。美國病毒學者留意到英國疫情升溫，已呼籲美國政府及早預備，包括加快為國民接種加強劑。若果香港政府順應不少市民要求，放寬社交限制，就是不負責任，第五波疫情將尾大不掉。

即使如Omicron般較溫和的病毒株，一樣可以拖垮香港的經濟社會。政府日前公布復常路線圖，前提是疫情是按專家估計趨緩，市民不應錯誤理解為一定發生，而是要靠人人努力。縱觀全球，疫情未見消退，更像波浪般時緩時急。世衞組織強調新冠病毒未展現季節性或可預期的演變特徵，病毒仍在世界各地互相傳播，並針對免疫力較弱的地方肆虐。因此，香港人絕對不可心存僥倖，認為第五波疫情令「社會免疫」。相反，政府要爭取疫情趨趨緩時繼續充實醫藥裝備，做好病人分流，民眾要完成疫苗接種，減少非必要外出和聚會，為第六波做好準備。