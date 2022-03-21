第五波疫情｜復常之路重點不在解禁而在預防

行政長官林鄭月娥周一（21日）率領政務司長李家超、財政司司長陳茂波出席抗疫記者會，宣布政府將暫緩早前提出的全民檢測計劃，並會在4月20日起分三個階段逐步放寬社交距離措施。林鄭月娥形容，暫緩的決定是考慮了本港以至內地專家的意見，他們都認為香港現階段不適宜採用全民強檢措施找出社區中的患者，反而當務之急應該是盡快提升長者的疫苗接種率以及為高危群組增加保護。



至於社交距離措施將逐步放鬆，林鄭則認為現時本港每日仍然錄得上萬宗個案，目前並沒有提早放寬的空間，她因此呼籲市民保持耐性，並形容逐步恢復正常生活已是指日可待。

3月21日，行政長官林鄭月娥聯同政務司司長李家超，以及財政司司長陳茂波出席抗疫記者會。

抗疫路線圖未解疫情疑惑

政府現向社會交代目前的抗疫路線圖，並將採取保險措施分階段放寬社交距離，出發點值得理解。畢竟抗疫需要社會整體配合，市民大眾要知道政策方向，工作方可能事半功倍。尤其在經濟活動層面，政府預期4月20日逐步重開晚市，相信不少因為這一波疫情而影響生計的打工仔都能夠看到疫情的終站，對未來能夠多一點的信心。

但話雖如此，本港新冠個案已經過百萬，至少五千名市民因為這一波疫情而喪失生命，在這個時候預告復常，部份市民或許以為已經可以鬆懈下來而四出遊玩。但事實上這個時候方是抗疫的關鍵，政府的記者會卻似乎以報喜為主，這一份藍圖卻明顯地未有預備疫情一旦反覆的應對辦法。

放寬往往只需要政府一聲令下便可以達到，但預防的措施卻是為了永遠不讓更多市民再為這一個病毒而犧牲而要預早籌措安排。（歐嘉樂攝）

前事不忘 後事之師

但在一個多小時記者會上，行政長官林鄭月娥談及了很多有關放寬航班回港的安排、幾個階段的放寬計劃，又說目前全民強檢措施已經不合時宜，卻未見怎樣的計劃辦法應對未來幾星期可以是突如其來的逆轉。這兩年來疫情反覆，一時個案下跌未必代表疫情已經結束，無人知道目前到底是第五波疫情的尾聲，或不過是第五波疫情的中段，甚至第六波、第七波疫情可能陸續有來。在這個時候，政府放寬限制措施可以搏取市民掌聲，但負責任的政府更應該思考怎樣的恆常機制，盡可能把病毒隔絕於社區之外。

即使政府和專家都形容現時全民檢測未必有預期效用，但考慮到這一波疫情超過五千名長者幼童等都已因為政府後知後覺而無辜失去生命，政府更應超前設想，例如折衷的全民檢測安排，甚至是定期檢測安排，防範疫情將來再次擴散。這些準備工作比放寬措施更為重要，因為放寬往往只需要政府一聲令下便可以達到，但預防的措施卻要周全計劃以及預早安排。

第五波疫情對於香港的迎頭疼擊，相信無數市民至今都仍能夠感受到當中痛楚，政府因而急於解禁回應社會，其背後思維可以理解。但畢竟這一波疫情是一次教訓，亦是一次對特區管治的考驗，社會期望一切盡快恢復正常的同時，其實更希望政府能夠更宏觀、更長遠地避免下一波疫情的來臨。（梁鵬威攝）

通關之路不能遙遙無期

而更為重要的是，政府雖公佈4月會逐步放寬措施，讓市民恢復正常生活，但這個藍圖卻未提及與內地通關的安排。通關之所以重要是因為這本身就關乎到兩地的人員經貿往來，同時亦涉及到內地防控疫情上的措施。目前政府雖已宣佈社會能夠逐步復常，但香港的安排是否符合內地的抗疫標準，這些都不應該是旁枝末節，需要政府詳細交代。

第五波疫情對於香港的迎頭痛擊，相信無數市民至今都仍能夠感受到當中痛楚，政府因而在疫情數字回落時希望解禁回應社會，出發點可以理解。但這一波疫情始終是一次教訓，是一次對特區管治的考驗，社會期望一切盡快恢復正常的同時，政府更要有足夠戰略定力，能夠更宏觀、更長遠地避免下一波疫情的來臨。