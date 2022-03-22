政府議員相互指責　不如提高管治能力

行政長官林鄭月娥星期一（3月21日）在抗疫記者會宣布，決定暫緩原本希望在本月進行的全民強制檢測計劃。其後她回答記者相關提問的時候，又指全民強檢「動用好大代價……實現到不是很大的防控效果」，所以整個社會、特區政府以及當天早上仍向官員施壓要做全民強檢的人士都要「反思」。



個別行政會議成員及立法會議員，由於在較早時候曾促請港府盡快推行全民檢測，故此他們當中有人認為林鄭月娥上述言論形同「挑釁」，並且倒過來叫對方也要「反思」一下為何經歷兩年疫情仍無足夠能力處理防控工作、在最新一波疫情造成數以千計的市民死亡，還要花費月餘時間才能判斷強檢計劃執行困難。

3月21日，行政長官林鄭月娥聯同政務司司長李家超，以及財政司司長陳茂波出席抗疫記者會。

應對疫情各方有責

國家主席習近平上星期主持中央政治局常委會會議，強調要「努力用最小的代價實現最大的防控效果」，於是林鄭月娥便在記者會上多次徵引這句話作為暫緩全民檢測的理據。然而該次會議其實同時指出「要壓實屬地、部門、單位、個人四方責任」，各地不同部門、機關更應「齊抓共管，做到守土有責、守土盡責」，現時香港政府、議員相互卸責顯然不符此等精神。

無論政府官員內部檢視某項措施可行與否，抑或民意代表乃至坊間輿論發聲倡議推行某項政策，他們都只是履行自己在社會裏應該擔當的職責而已。至於疫情肆虐、市民喪生相信亦絕非任何一方希望發生的，因此與其大家彼此尋找對方錯處要求「反思」，不如同心協力、集思廣益，設計出更好的應對疫情方案與解決問題的辦法。

林鄭月娥不點名指出，有些立法會議員不斷指全民強檢「有心做就做到」，但實際上一點也不簡單。（資料圖片）

集思廣益改善能力

說回全民強檢，林鄭月娥聲稱陸、港專家同樣認為本地社區組織動員能力薄弱，故此執行起來難以達致全民篩查目標。但是管治團隊能力不足，從來都不能作為將其責任撒手不管的藉口。從過去兩年抗疫期間的口罩供應、圍封檢測，到更早之前的止暴制亂、覓地建屋，哪件事情香港不是起初相關能力不足，卻仍然要透過後續改善繼續進行？

假若暫緩全民強檢真的是受限於社區組織動員能力不足，那就代表當下必須想方設法作出改善才對。舉例來說，年初民政事務總署決定分階段解散各區互助委員會，但互委會正正可以充當社區組織動員的一個重要橋樑。今日距離首批解散日期的7月1日尚有一些時間，直到找出其餘手段補足社區組織動員能力之前，政府當局按理也應同時暫緩相關決定。

《論語》引曾子曰「吾日三省吾身」，基督教《聖經》也有句「你為什麼看見你弟兄眼裡的木屑，卻不想自己眼裡的樑木呢？」不管身處什麼位置，一個人先「反思」自身如何改善，必定要較叫別人「反思」更有建設性。這對於負責管治者來說尤其如此，因為他們的一舉一動都有可能影響到整個社會管治成效。