增強社區組織　抗疫事半功倍

特首林鄭月娥日前宣布暫緩全民強制檢測，惟周三（23日）補充說在疫情末段，為了揪出剩餘感染者，切斷傳播鏈，可以考慮全民強檢。



林鄭解釋內地做到「不落一戶一人」，每戶每人都要下樓檢測，才滿足到全民強檢目標，並質疑即使本港強制推行及有法律基礎，也未必確保百分百達致目標罰則，能否確保百分百達到目標。

的確，一河之隔的深圳在七天間完成三輪為1,800萬人做全民檢測，全市基本實現「動態清零」，足見執行效率之高。這是靠市內按居委工作人員指引到採樣點，行動不便的居民可獲上門採樣，未依時做採樣的居民，其健康碼會轉為黃色或紅色，陽性確診者的小區列為封控區，把病毒控制在小範圍內。此外，政府登記住戶資料，編製和核對圍封居民名單，同時運用「電子哨兵」系統查核區外人員核酸檢測結果。總的來說，這是靠公務人員迅速應變、掌握居民住戶資料和科技運用。

特首林鄭月娥今日（21日）公布暫緩全民檢測。

香港不是不知道數據和科技在抗疫和公共衞生的功效，然而昔日議會的反對派和不少市民高舉私隱，政府礙於民意就範，推出的「安心出行」欠缺內地健康碼等有助追蹤和偵測功能，錯過及早截斷病毒傳播鏈的時機。

第五波疫情暴露社會組織抗疫所限

香港不是完全缺乏組織動員力量。香港一直有居民、社區和地區組織，有義務也有受薪，有由慈善機構、政黨或企業統籌，也有不少自助網絡。它們在第五波疫情前做了不少濟貧、安老扶弱、提供文娛康體服務。當然，第五波疫情來得既快又嚴重，遠超各界預期，本地組織未及反應，可以理解。但第五波高峰期已過，接下來更可能在末段進行全民檢測，社區支援過程的不足必須盡快彌補。

3月4日，行政長官林鄭月娥（右一）與國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授（左二）率領的內地專家團會面。（政府新聞處）

有獨居公屋長者在圍封強檢期間或者染疫後被揭倒斃在家，有長者和基層家庭在染疫後困在家中缺藥缺糧，即使沒有染疫也而不敢外出，令人痛心。那邊廂，疫下福利機構上門支援服務有限度運作，電話支援的名單長，社工難有足夠時間充分了解受助者的近況。受助者其實需要多重而且能建立長期關係的支援，萬一有一個團體未能提供，另一個也可以補上。

掌握住戶需要 為全民強檢及未來做準備

其實，公共屋邨覆蓋全港近三成人口，互委會是聯絡居民的不二團體，政府不應結束互委會，更應借鑑內地居委、街道辦事處等管理模式，調整互委會職能，使其協助屋邨辦事處以至民政部門統籌和分發物資和提供服務。在私樓方面，立案法團或業委會應逐家逐戶了解大廈居民狀況，政府可以透過提供簡單物資，推動私樓團體行動。至於三無大廈，政府就要借助地區團體和區議員力量連結住戶。近日有建制團體大張旗鼓成立團體，協助政府派發抗疫物資包，以及招募分配義工支援院舍、舊樓住戶，又支援疫苗接種等，值得肯定。

對政府而言，各類社會組織得以強化是好事。既然林鄭提到在疫情末段或會開展全民強檢，各類新舊民間組織可以評估強檢期間不同群體的需要，以及調動人手管理強檢期間的人流。期望此等組織和義工能長遠發展，不是單純為了第五波疫情而做。這樣才能取得受助者的信任，受助者感到海溫暖，願意在有需要時向其求助。他日香港有甚麼大型事故，這些組織掌握居民的資料後，政府和組織本身就可以迅速精準支援有需要者，例如在高溫或寒冷天氣時候提供散熱和保暖裝備給長者，又或者透過定期的電話聯絡得知情緒變化或家居意外，盡快介入危機。