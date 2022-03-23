增強社區組織　抗疫事半功倍

特首林鄭月娥日前宣布暫緩全民強制檢測，惟周三（23日）補充說在疫情末段，為了揪出剩餘感染者，切斷傳播鏈，可以考慮全民強檢。
林鄭解釋內地做到「不落一戶一人」，每戶每人都要下樓檢測，才滿足到全民強檢目標，並質疑即使本港強制推行及有法律基礎，也未必確保百分百達致目標罰則，能否確保百分百達到目標。
的確，一河之隔的深圳在七天間完成三輪為1,800萬人做全民檢測，全市基本實現「動態清零」，足見執行效率之高。這是靠市內按居委工作人員指引到採樣點，行動不便的居民可獲上門採樣，未依時做採樣的居民，其健康碼會轉為黃色或紅色，陽性確診者的小區列為封控區，把病毒控制在小範圍內。此外，政府登記住戶資料，編製和核對圍封居民名單，同時運用「電子哨兵」系統查核區外人員核酸檢測結果。總的來說，這是靠公務人員迅速應變、掌握居民住戶資料和科技運用。
香港不是不知道數據和科技在抗疫和公共衞生的功效，然而昔日議會的反對派和不少市民高舉私隱，政府礙於民意就範，推出的「安心出行」欠缺內地健康碼等有助追蹤和偵測功能，錯過及早截斷病毒傳播鏈的時機。
第五波疫情暴露社會組織抗疫所限
香港不是完全缺乏組織動員力量。香港一直有居民、社區和地區組織，有義務也有受薪，有由慈善機構、政黨或企業統籌，也有不少自助網絡。它們在第五波疫情前做了不少濟貧、安老扶弱、提供文娛康體服務。當然，第五波疫情來得既快又嚴重，遠超各界預期，本地組織未及反應，可以理解。但第五波高峰期已過，接下來更可能在末段進行全民檢測，社區支援過程的不足必須盡快彌補。
有獨居公屋長者在圍封強檢期間或者染疫後被揭倒斃在家，有長者和基層家庭在染疫後困在家中缺藥缺糧，即使沒有染疫也而不敢外出，令人痛心。那邊廂，疫下福利機構上門支援服務有限度運作，電話支援的名單長，社工難有足夠時間充分了解受助者的近況。受助者其實需要多重而且能建立長期關係的支援，萬一有一個團體未能提供，另一個也可以補上。
掌握住戶需要 為全民強檢及未來做準備
其實，公共屋邨覆蓋全港近三成人口，互委會是聯絡居民的不二團體，政府不應結束互委會，更應借鑑內地居委、街道辦事處等管理模式，調整互委會職能，使其協助屋邨辦事處以至民政部門統籌和分發物資和提供服務。在私樓方面，立案法團或業委會應逐家逐戶了解大廈居民狀況，政府可以透過提供簡單物資，推動私樓團體行動。至於三無大廈，政府就要借助地區團體和區議員力量連結住戶。近日有建制團體大張旗鼓成立團體，協助政府派發抗疫物資包，以及招募分配義工支援院舍、舊樓住戶，又支援疫苗接種等，值得肯定。
對政府而言，各類社會組織得以強化是好事。既然林鄭提到在疫情末段或會開展全民強檢，各類新舊民間組織可以評估強檢期間不同群體的需要，以及調動人手管理強檢期間的人流。期望此等組織和義工能長遠發展，不是單純為了第五波疫情而做。這樣才能取得受助者的信任，受助者感到海溫暖，願意在有需要時向其求助。他日香港有甚麼大型事故，這些組織掌握居民的資料後，政府和組織本身就可以迅速精準支援有需要者，例如在高溫或寒冷天氣時候提供散熱和保暖裝備給長者，又或者透過定期的電話聯絡得知情緒變化或家居意外，盡快介入危機。