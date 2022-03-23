強制檢測重出江湖　安心出行寶刀已老？

從本星期二（3月22日）起，特區政府決定恢復引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，指明向不同地區的住宅大廈發出強制檢測公告。同日食物及衞生局局長陳肇始於一個電台節目提到，當局將會重新透過「安心出行」應用程式發出感染風險指示，讓有關市民知道自己需要盡快去接受強制檢測。



對上一次發出強制檢測公告，已經是2月24日的事情。其後港府決定取消所有原先已發出的強制檢測公告，並改為在傳染風險較高的地點向相關人士派發快速測試套裝。事隔大約一個月後，指明地點強制檢測措施終於再次推出，而與此前不同的是，近三個月內曾經核酸檢測或申報自行快速抗原測試呈陽性結果的人士，他們可獲豁免無需接受強制檢測。

香港現時使用的「安心出行」應用程式欠缺追蹤功能。（資料圖片）

程式應該連接陽性記錄

顯而易見，今次政府當局重推強制檢測措施，仍然在很大程度上依賴「安心出行」應用程式。可是自從停發強制檢測公告以來，「安心出行」至今並未有再進行任何更新，最後版本是2月16日及20日公開的3.1.0。既然現時政府容許曾染疫者不用理會強制檢測公告，那麼程式本身理應也要加上相關功能，配合新的強制檢測措施才對。

舉例來說，「安心出行」現時僅有接種疫苗、豁免接種證明書及電子檢測記錄功能，但它其實應該容許用戶直接連上衛生署的陽性個案紀錄，讓其據此判斷是否需要接收或顯示當局的強制檢測公告通知，以免三個月內曾染疫而毋須接受強檢的人產生誤會。況且沒有需要接受強檢的人同去輪候，亦會平白加重檢測站的壓力。

林鄭月娥預告將盡快重啟強制檢測公告，當發現某大廈或群組有傳播風險，會透過公告要求相關市民到社區檢測中心或流動檢測站採樣。

長遠可配合疫苗通行證

另一方面，根據行政長官林鄭月娥日前公布分階段放寬社交距離措施的安排，「安心出行」去到最後階段都仍然會被用來配合「疫苗通行證」。為了提升市民接種誘因，當局也許可以檢視能否讓收到強檢通知的程式，定期比對它於須進行檢測日期內的出行紀錄有否檢測站，如果沒有就於用戶出行掃碼時再彈出提醒強檢訊息。

除此之外，「安心出行」進入場所頁面已經自動顯示電子針卡或醫學豁免證明書情況，長遠來看亦可以考慮同時顯示接收與完成強制檢測與否。當然必須強調的是，這絕非希望當局連帶實施「強檢通行證」，畢竟檢測站也並非全部可以使用「安心出行」，「疫苗通行證」亦接受紙本針卡，因此程式頁面加上這些資訊應該完全只是出於提醒市民之用。

不管強制檢測公告、「疫苗通行證」或「安心出行」程式，終極目標皆是協助社會盡快擺脫新冠肺炎疫情陰霾，為此任何一類的抗疫政策與工具，都必須跟上最新的事態發展。無奈正如過去一年多的情況，「安心出行」程式設計似乎又開始出現落後形勢的跡象，希望特區政府負責部門能夠盡快作出更新，讓社會更能善用這一個抗疫工具。