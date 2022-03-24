疫情下發泡膠圍城　政府早該轉危為機

疫情阻礙陸港通關，連帶運送供港蔬菜的發泡膠箱用後難以送回內地，在香港多處堆積，引起衞生問題。環境局在周三（23日）回覆立法會議員查詢，提出一系列應對方法，包括支援業界加大回收能力，又研究尋找可重用運貨盒代替發泡膠箱等，期望能長遠解決環保問題。



香港主要以發泡膠箱接收來自內地的蔬菜，本地菜商過往主要四個方法處理膠箱，一是直接棄置堆填區，二是重用，三是賣給跨境運菜貨車司機再轉售內地回收商，四是交給本地回收商還原物料，當中首三類方法較為普遍使用。

自第五波疫情起，跨境運輸受阻，加上內地回收業擔心膠箱帶有病毒，大量膠箱滯港，而本地回收業規模小，難以每天消化十多萬個、估計共有十多二十噸膠箱，約為一架雙層巴士的重量，遑論連月累積的量。發泡膠箱「長城」在菜檔外湧現，阻礙行人路和馬路，本月亦曾發生發泡膠箱火警。

政府慢吞吞 任由發泡膠堆積各區

立法會議員葛珮帆及鄭泳舜一個月前已要求政府解決膠箱圍城，環境局局長黃錦星周三回覆指由於膠箱數量龐大，本地回收能力遠不足以應付。政府部門正與蔬菜批發等業界商討研究，盡快找到合適市場運作的可重用運貨盒，代替發泡膠箱，亦會清走棄置膠箱，以及繼續支援回收項目及加大回收能力。不過，葛珮帆指當局未交代與內地政府洽商的進展，包括討論讓膠箱在消毒後運返內地菜場或回收廠，亦未交代如何在短期內減少膠箱積存。

將軍澳翠林邨發泡膠箱情況。（葛珮帆提供）

局方拋出兼顧短期長期的具體解決方案值得肯定，但在圍城個多月後才回覆議員仍是緩慢，任由膠箱期間不斷累積。替膠箱消毒或採購可重用盛器是短期可行的方法，局方應爭取內地相信容器衞生，亦應提供多種措施便利內地運送，尤其是令水路供港的蔬菜膠箱也可再用或回收。當然，使用可重用運貨盒才是一勞永逸之舉，但要找到輕身、容易搬運和便宜的物料替代發泡膠甚有難度，尤其是現時石油價格攀升，若果替代品同為石油產品，價格也許較發泡膠更高。不過，基於生產者責任，販商應承擔一些成本。

勿躺平等通關 官商應助本地回收業

局方既要積極為發泡膠箱尋找替代物料，亦要繼續打擊膠箱隨街堆積，但疫情終有一天緩和，跨境通關會恢復暢順，這是否意味着膠箱圍城只要靜待時間便可解決？當然不是，一來香港不應輸出垃圾，二來香港有能力處理發泡膠，只是規模不足以消化輸入量。環境局作為政策局，相比起爭取通關事宜，應有更大把握循增強本地回收能力一途應對膠箱積壓。

因疫情嚴峻，發泡膠回收出口內地已告中斷，全港各區出現膠箱圍城的境況。（鄧家彪提供圖片）

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現時部分回收商提供由收集到降解的一條龍服務，部分則集中做中間的分類和壓縮。就此，政府和商戶要多行一步，短期內政府暫時豁免回收商收集膠箱時的泊車費用或限制，增加運輸資助，以至尋覓大型回收處理場地，商戶在回收前先清潔，縮短回收商分類和清潔時間和減輕其成本。當回收企業規模擴大，生意穩定，就可以自立自主營運，逐步減少政府資助。

香港嚐過廢紙圍城滋味，實在不忍再被發泡膠圍城。相信陸港恢復通關可以緩解垃圾堆積，但其實這類物料本可在本地回收再造，保留價值。當各界倡導疫後社會經濟要注重環境，政府又逐步落實資源循環藍圖，從長遠看，從事廢物處理和回收正正是響應倡導並化為商機。政府在短期支援業界，資助物流、尋覓土地和購置機器，最根本還是落實生產者責任制，增加丟棄堆填區的成本，誘導商戶把垃圾轉交回收商。