第五波疫情｜抗疫責任不能不了了之

第五波疫情造成全港過百萬人感染，超過6千人喪身，而安老院舍更成為了這一波疫情的犧牲品，超過六成的死者來自院舍。而截至目前為止，差不多九成的安老院舍都曾經爆發疫情，而每日長者的死亡數字亦仍然未見大減。



行政長官林鄭月娥周四（24日）重申，目前特區政府抗疫的階段性工作重點已經放在「三減三重一優先」，包括盡快推動長者接種疫苗。她形容很多工作已經隨着這個新方向進行，但這些遲來的彌補工作也難掩政府在抗疫初期忽略了長者院舍感染風險，目前已經有幾千位長者因為保護措施不足而離世。

院舍長者打針緩慢

公務員事務局局長聶德權去年曾表示政府會透過一切方法提高長者的接種率，包括安排安老院舍以每年接種流感疫苗的流程接種新冠疫苗等，但接種比率卻沒有大幅度改善。去到疫情爆發初期，70歲以上的長者接種比率依然不足4成，80歲以上的接種比率就更只是略高於兩成。當時早有學者以及業界人士警告，這一波疫情將會以「海嘯式」爆發，而長者院舍更會首當其衝，成為疫情爆發的重災區。

一旦院舍出現確診個案，不少私營醫療機構都會拒絕上門打針；莊柏醫療是少數會如常提供服務的機構，加快為院舍當中未受感染的長者接種疫苗，以減低患上重症的風險。（圖片：資料圖片）

官員理應知悉本地院舍的擠迫環境與稠密情況，因此不難預料院舍會是新一波疫情最弱的一環。即使接種疫苗屬於長者個人選擇，但基於個人和群體安全的前提，政府可以採取更積極的措拖推動長者打針，像是要求有關長者遷入隔離中心。

不幸的是，由於主事官員統籌失當，院舍長者接種疫苗在這期間先後出現各種問題，譬如外展隊伍曾經收到指引要等到院舍兩周無出現新增個案才能入內接種，當局後來卻指此一指引屬於誤會；又如個別院舍長者明明老早同意打針，但因為政府部門協調問題而遲遲未能完成接種，最終感染過身。

逆向隔離一拖再拖

另一方面，早在2月初政府專家顧問、港大微生學系講座教授袁國勇就已經提出「逆向隔離」的措施，以保護長者的生命安全和健康。但政府卻一直以未有足夠的護理員為由未有果斷地推行相關措施。

尤其長者院舍一直屬勞工及福利局局長羅致光處理範疇，他本人卻在疫情造成過千名長者死亡後，方才表示正籌備「逆向隔離」措施，暫時僅覓得兩間尚未營業的安老院舍參與計劃，但同時他亦指出因為人手安排問題而未能採取「閉環管理」，院舍防疫工作仍然是追不上疫情發展。

在這一波疫情結束後有很多事需要檢討，但更為重要的是到底這波疫情幾多分是天災，幾多分是屬於人禍，相信不少市民都期望政府有一個清晰的說法。

對比其他地區，新加坡在疫情初期已陸續對院舍採取「閉環管理」，要求院舍員工入住酒店，務求把病毒與較高風險的長者盡量分隔。另外香港院舍死亡個案佔整體死亡個案比例已達60%，相比疫情同樣嚴重的美國（15.6%）和新加坡（14%）都高出幾倍。社會不禁要問：除了香港長者護老環境比其他地區擠迫狹窄外，目前這種情況是否還存在政府保護措施不足的責任？

Omicron變異株的傳播力驚人，但不能否認其重症比率比原始病毒或其他變種要低。不少研究便都顯示Omicron變異株引發肺炎等重症比率只有Delta變異株的約六分之一，但它在香港竟造成了以安老院舍長者為主的幾千名市民喪身，這些性命自然不能排除跟政府應變辦法出現嚴重滯後有關。誠如特首林鄭月娥所言，在這一波疫情結束後有很多事需要檢討。到底這波疫情幾多分是天災，幾多分是屬於人禍，相信不少市民都期望政府有一個清晰的說法。