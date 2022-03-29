疫症引爆安老院舍危機　檢討通風只是起步

院舍是第五波新冠疫情的重災區，逾半死者來自院舍，特首林鄭月娥上周六（26日）宣布，政府成立跨部門工作小組全面檢視院舍的抗疫能力及提出改善措施，首要檢視通風設施和防疫指引守則。首次會議在本周舉行。



檢討是必須的，不過各界更期待建議是有效而且盡快落實，畢竟過去一個多月，大家目睹長者為等候床位而露宿醫院外，有市民更哭訴兩年多來沒法親身探望長輩，就要到醫院見親人最後一面；也有照顧員表示看着院友未趕及救護車就在院舍過身，認為事件盡顯本港醫療和安老制度的問題。尤其當第五波未完，學者已預視第六波會在兩三個月後來臨，當務之急正是盡量減輕新疫情對弱勢者的殺傷力。

政府將通風和防疫指引守列作首要檢視項目是合理的，但單就通風一項也不是說改動和加裝抽風系統就行。因為早在第三波爆發的時候，政府和賽馬會已經推出向全港院舍給予相關支援和資助，但結果仍未能阻止第五波爆發。箇中原因是否源於當初計劃並非強制執行，部分院舍沒有跟從？還是因為院舍缺乏改善通風的知識？如屬後者，政府能否助院舍開展工程？有安老業界代表建議政府修改規例，容許院舍加高在院舍房間的隔板，以減低病毒藉飛沫傳播的機會。這意見有可取之處，但同時會降低院友獲得鮮風的機會，政府要平衡利弊。

第五波疫情下，不少安老院出現確診個案。（羅國輝攝）

早稱注意通風 何以無阻爆疫

除了通風問題之外，院舍環境擠迫、人手緊絀，還有其與醫院缺乏協調均非新事，新冠疫情只不過令長者照顧問題壓死駱駝的最後一根稻草。相比檢視防疫指引個別條文，政府更要為院舍院友接種疫苗，張羅防護裝備，增加院舍人手，避免院友再於院舍、醫院和檢疫設施來來回回。萬一院友染疫，可以按病情召喚醫生或送往醫院，總之診治時間要快。近日政府宣布改善轉介流程，新冠輕症或病情穩定的院舍院友可到暫託中心，毋須先到醫院，另計劃撥部分暫託中心作檢疫，行動正確。當檢疫隔離資源增加，政府就要善用之。

美國和加拿大也在新冠疫情爆發初期亦失去大量院舍長者性命，兩地也進入了深入的檢討和建議。不少加拿大學者也指出私營院舍照顧質素較差，原因之一是要靠削減人手維持盈利，要求停止私營化服務，並增加公共投入。那麼，香港有否出現類似情況？資助、買位和全私營的院舍，疫下長者和員工染疫和死亡比例有否差別？若然私營院舍表現最差，政府就要考慮應否再容許私人營運，或最少淘汰最差劣的一群。

林鄭聯同羅致光出席抗疫記者會，宣布院舍檢討將打頭陣，由勞福局常任秘書長劉焱牽頭，設立內部跨部門工作小組，檢視並加強院舍抗疫能力。（資料圖片）

長遠之計：政府增加宿位、市民注重健康

然而，當局對於改善本地院舍質素工作始終進展緩慢。增加院舍人均居住面積至8至9.5平方米和規定護理人手比例到現在仍在修例建議的程序，並需時八年才能全面落實，而醫生和物理治療師等專業人手編製仍未有規定，即是現時院友無法見證生活改善。

短期而言，人手可靠改善薪金待遇解決，而且工作量會隨人手增加而下降，促進業界良性循環，但政府和院舍營辦者也難以一時間變出更多宿位。社福學者周永新倡議日前撰文全面向私營安老院「買位」，以資助提升規管水平。

長遠而言，面對人口高齡化，政府要規定住宅項目要附設長者院舍，改善院舍佈局，以至規定院舍按院友數目聘請駐院醫生。當然，院舍照顧成本高昂，即使有全民退休保障，金額也未必能完全覆蓋晚年院舍開支，所以外地部分國家會由國民醫療保險分擔部分，保險公司亦有推出私人保險計劃。

若將目光再放遠點來看，其實一切長者問題，背後都應有鼓勵人們年老前就注重預防的考慮。青壯年群體平時注意飲食作息，多做運動和身體檢查，有病及早治療，到老時仍可保持活力和自理能力，增強對抗疾病能力，自然有助延遲和減少年老時居住院舍時間，最終節省長期照顧開支和社會總體院舍需求，但想社會更多人能做到這樣，肯定需要政府規管好勞動制度以及推動基層醫療。