01多聲道｜社署連環荒謬事件

國家抗疫方針堅持人民至上、生命至上，特首也因應香港情況以「減少死亡、減少重症、減少感染」為當前抗疫重點，以拯救生命為重任。社會福利署監管各大安老及殘疾人士院舍，院舍有疑難、對防疫有不解，自會與社署溝通，惟筆者卻耳聞疫情間，社署提出各項光怪陸離指引和建議，例如建議院舍在老人家無意識後，才應致電999緊急求助，建議完全與抗疫方針相違背，令人咋舌，但荒謬之事豈止一宗。



來稿作者：張之昭



將長者送院或影響日後發牌

社會福利署負責監管院舍、處理發牌及投訴等，並為部分院舍提供資助。而院舍與社署常有緊密聯繫，如釐清指引、向社署報告部份異常情況等等。

疫情之初，當局曾因醫療系統負荷過重，要求院舍切勿不要再報警將確診者送院，當時則有不少院舍高層收到社署再三通知，切勿將確診者送院，否則會紀錄在案，日後或會影響院舍發牌。不過，當院舍再詢問社署應如何在院舍內處理確診個案時，卻得不到有建設性的回應，並建議院舍致電衛生署自行查詢。時至今日，由於政府的抗疫策略亦已調整，現時社署已沒有再提相關無理要求。

待老人家無意識 才應致電999

《安老院規例》下，每間護養院在任何時間必須最少有一名註冊護士當值，但在院舍爆發疫情下，職員都避無可避，即使受感染仍然要負傷上陣。院舍根本沒有足夠醫療知識或沒有能力去做隔離及為院友治療，一名護士即使識分身術都未必能夠在照顧院友的忙碌工作中，同時處理院舍的感染防控措施。衛生署以往每年會為部分院舍進行有關防控感染基本知識訓練，若嚴格遵從防控要求，職員應每照顧一位院友後便要更換一次個人保護衣物，但此舉根本是天方夜譚，一來物資不足難以更換，二來人手不足，更換需時，許多工作人員情願減省這個程序。

就著到底如何照顧確診者，不同院舍曾致電社署，了解如何照顧確診者，有院舍就處方藥物、或外展醫生安排請社署協調，不過有不少醫生因院舍有確診者而拒絕應診。也有院舍向社署了解，究竟老人家處於何種情況才應報警，社署竟回覆指應待老人家沒有意識之後才報警。

確診者須送隔離 社署拒留聯絡予監護人

隨著社區隔離設施增加，如勞福局局長羅致光早前提及，會盡快將院舍確診者盡早隔離。不過，早前有長者於亞博隔離設施離世，家人完全無法得知長者每天情況，同時更擔心長者入住後，因治理不當以致情況惡化。確診人士如入黑洞，因此當院舍準備將院友送往隔離時，不時遇到家人強烈反對，並紛紛要求與社署直接對話。然而，社署拒絕院舍將其聯絡方法交予家人，要求院舍統一處理，部份連院舍也沒法回答的問題，社署就建議院舍，請家長自行致電衛生署解答，令家人如「人球」，院舍變「夾心」。

早前特首宣佈院舍採取「閉環管理」，優先在無感染院舍實施，特首早上宣佈完畢，今次社署亦未有怠慢，隨即聯絡不同院舍了解其參加意願，有確診個案的院舍也接獲通知並感到莫名其妙，因計劃理應只讓未有確診個案的院舍參與，於是追問社署，惟對方回覆指，雖然特首對外宣稱是管理未有感染院舍，但署方執行時並非如此。言則，特首是否了解院舍現時情況？在公布措施時有否與署方溝通？院舍應跟從那一套指示去做呢？

閉環管理 特首一套、社署一套

事實上，將矛頭完全指向社署也並不公平，相信署方也是因應其他相關抗疫部門的要求，但對院舍情況是否可作調整或有更多支援呢？值得當局深思。有院舍則遇過有同理心的社署同工，明知指引荒謬絕倫，但必須要通知院舍，於是在讀畢「指定對白」後補充，「我明白好難這樣做，盡量吧」。

社會服務的確需要同理心，只有站在同一視線，才可以了解對方需要，尊重對方，尤其在疫情下，我們更加需要有足夠同理心去關顧有需要人士。筆者透過文章希望為院舍從業員舒一口悶氣，同時，也盼為當局帶來反思。

社會福利署網頁中標註著「我們的理想」是這樣寫道，「共同建設一個互相關懷的社會﹐使人人能自立自主﹑自尊自信﹑和諧共處﹑幸福快樂。」筆者盼望社署同工能衷心秉持著這個理想去支援好社會服務機構、用心去解決有需要人士的困難，並非「打份工」的心態，輕視了社會服務受助人的需要、輕視了生命。

作者張之昭是前傳媒工作者，現從事公共政策研究。



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