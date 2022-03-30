上海封城｜維持企業信心　給香港的重要一課

上海分階段進行兩段式封城踏入第三日，上海市人民市政府辦公廳周二（29日）發佈了《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》。因應不少企業受到封城措施影響，有關單位在六個範疇提出了21項具體政策措施以作扶助支持，為全市受疫情影響的企業提供補貼支持，又給予一系列寬減助其渡過難關。



而在香港，行政長官林鄭月娥周三（30日）也說明了特區政府穩定企業信心的措拖政策。她形容目前當局已經在短時間內採取了一系列措施來幫助企業，包括取消九個國家的地區性航班「熔斷機制」、增加檢疫酒店房間，以及利用「防疫抗疫基金」提供資助。她更強調「香港沒有人比我更重視香港的國際地位」，接下來將繼續為業界提供支援以鞏固香港國際金融中心的地位。

上海分階段進行兩段式封城踏入第三日，上海市人民市政府辦公廳周二（29日）發佈了《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》。

果斷穩定企業營商信心

為了在疫情下穩住企業信心，政府除了需要盡快採取果斷措施穩控疫情，更要給予它們足夠支援、減低經濟出現下行風險，相關措拖尤其應該果斷執行、一步列位，切忌左顧右盼、優柔寡斷。

上海市在這方面剛好為香港提供了示範作用。推行封城措施單單幾日之後，當地市政府便果斷推出了一系列企業扶助措拖。這21項支援措施涵蓋了各個營商範圍，當中即時採取稅務減免以及補貼措施，同時亦立即地提出減免小微企業和個體工商戶房屋至少三個月租金，被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域或因落實防疫要求嚴重影響經營活動的地區更能再獲免除三個月租金，全年合計獲減免六個月租金。

3月28日，上海，身穿防護衣的交通警員，在過江隧道口截停一輛汽車。（Chinatopix via 美聯社）

相比之下，特區政府雖然在第五波疫情下重推「保就業」計劃和提出免追租法例，但其執行速度明顯相形見絀。前者是在疫情肆虐近兩個多月的時候姍姍來遲，後者還在成事之前先引發更多業主與租戶之間的爭議，最終政府被迫「減辣」讓步。目前香港深受疫情衝擊，經濟漸見疲弱，但上海卻能於疫情付初定下歷時至少六個月以上的援企措施，而且力度之大不見絲毫吝嗇，它跟香港之間可謂高下立見。

抗疫是一場多方面的考課

近日隨着本地個案數字相對回落，特區政府亦定下恢復正常經濟活動的路線圖，然而這一波疫情對香港社會經濟的震盪已經相當巨大。上海的示範正正可以給予香港這個奉行「一國兩制」、資本主義的城市一記當頭棒喝，責問治港者到底怎樣才能果斷地挽回企業信心、避免經濟出現崩盤式下挫。

特首林鄭月娥連同財經事務及庫務局局長許正宇，於3月30日出席抗疫記者會。

過去兩年多的事件說明，企業對一個城市經濟前景的信心，可以因為疫情出現急劇轉變，而政府能否藉着有效的措施政策支持它們在這個時候就十分重要。上海市政府便是因為明白到抗疫從來不限於對抗病毒，亦得兼顧平衡保持經濟復甦力度，才會有一系列援企措施出台。反觀特區政府無論在應對這一波疫情，抑或援助企業方面，卻都顯得力不從心，種種措施從提出到落實往往廢時失事。香港要保持國際金融中心的地位，似乎仍有很多部份需要反思學習。