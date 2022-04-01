市民參選特首的主張折射了香港問題

特首選舉將於周日（3日）開始接受提名，儘管有消息指或者再次因為疫情而押後，行政長官林鄭月娥周四（31日）卻表示她未收到相關指示，並拒續回應會否參選競逐連任。至於目前已表明有意參選的人士，大多數都是未有從政經驗的素人，部份更是出身於基層，每日奔波勞碌於鬧市之中，社會因而未有認真看待他們提出的政策綱領。



但如果仔細把他們羅列出來的政綱作一次簡單的比較分析，其實可以看到很多在社會上勞勞碌碌的小市民對公共政策的期望以至想像。香港不少問題並非如此深不可測，如果有心聆聽社會市民大眾的心聲，繼而願意捲起衣袖落手執行，很多社會問題亦不至於導致當前的社會矛盾與撕裂。

賴紅梅宣布參選行政長官。（鄭子峰攝）

香港仍然是住屋難的城市

除了民建聯前成員胡世全和網絡名人冼國林比較為人認識外，宣布有意參選特首的賴紅梅、李稚嘉、蕭德良則名不經傳。賴紅梅曾任中學教師，後來投身保安行列；而蕭德良則在電腦行業工作多年，並無任何政治經驗；至於李稚嘉則未有具體資料可以提供。然而，他們雖都是普通打工仔一族，政綱之中卻無獨有偶可以見到他們心目中認為最困擾社會的住屋問題。

賴紅梅的競選政綱提出政府應該向公屋輪候人士、劏房戶或供樓人士每戶每月2,000元房貸券等；而蕭德良等亦指出政府亦在參與推高樓市，並且批評香港的土地問題或者是因為「使用不當」所致。這些一系列的批評以及提出的內容其實又有幾多說出了市民的心聲？

這些政綱乍聽之下雖然都似乎是異想天開、天馬行空的說法，但這些措施建議又何嘗不是反映部份市民的心聲，幾多人就是為了頭上的一磚一瓦而耗盡一生積蓄和時間？（資料圖片）

疫情之下，香港的樓價繼續貴絕全球，蟬聯全球最難負擔的房地產市場。不少市民都需要為求「有瓦遮頭」而費煞思量。普通家庭輪候公屋的時間就可以長達六年，但奈何私人樓宇租金高昂，不少家庭就因而都要退而求其次屈居於劏房之中，成為劏房戶。即使稍有能力置業上車的家庭，面對當前香港樓價亦要不吃不喝23年方能成功上車。

胡世全提出應容許九成八的高成數按揭，還款年期更可長達50年、上限供到80歲。這政綱無疑只是推人負債，乍聽之下似乎是異想天開、天馬行空，但何嘗不是反映部份市民的心聲？許多市民就是為了頭上的一磚一瓦而耗盡一生積蓄和時間，期望政府可以有更積極的介入措施。但奈何這種住屋難的情況雖早已是人人皆知，特區政府多年以來都是無動於衷。

特首林鄭月娥在3月18日的抗疫記者會上表示，在1月初大幅收緊社交距離措施，包括勒令關閉很多處所和對餐飲業提出很多限制，已預期失業率會掉頭上升。

香港需要的特首人選

特首選舉在即，但不少市民都能夠感受到社會氣氛的淡泊，或對誰掌舵香港未來五年的施政失去興趣，這其實是因為過去政府毫無動機和魄力改變香港的地產和社會生態。要一語道出香港的各種房屋、社會不公的問題，根本不需要高高在上的專家學者或者官員為香港五勞七傷的情況把脈療傷，單單在鬧市中走一趟，問問尋常的市民大眾就已經知道目前困擾社會的是怎樣的問題。

問題不難知道，解決方法就看政治精英的智慧，提出應該循怎樣的途徑為營營役役的打工仔減輕負擔。特區回歸已屆25年，治理失效的問題不能再持續下去，香港需要願意放下身段明白市民所需，繼而捲起衣袖把問題解決的領袖。