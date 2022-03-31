優先內地或海外通關皆須有路線圖

第五波疫情已持續近兩個月，政府考慮防疫政策持續過緊對外國企業帶來不便，傷害到香港國際金融中心的地方，決定放寬外國入境規則。從本周五（4月1日）起，本港將取消英美等9國的禁飛令，而已接種疫苗的香港居民及持有工作簽證者的入境檢疫期縮短至7天。



放寬入境引起了坊間對於通關的討論，有人認為向外放寬入境即意味香港更難與內地實現通關欠檢疫。特首林鄭月娥周三（3月30日）回應此問題時，表示政府的立場是希望同時與內地及海外通關，並模稜兩可地指內地與海外孰先孰後「難以說明」，與以往「首要與內地通關」的講法有所差別。

特首表示無法為「通關」給出時間表，強調對內地與海外「通關」之間不存在孰先孰後之別，但政府內部似乎一直對有關問題欠缺統一立場。

同時開放並不現實

先不論與內地或海外通關孰重孰輕，以現階段內地與海外防疫邏輯的差距而言，特首所講的「同時通關」難以實現。海外大部分地區已經採取了與病毒共存的政策，開放社區禁令。內地的防疫政策今年以來雖然有放鬆的傾向，亦有內地專家提出要探討中國式共存的路線圖。不過近來內地疫情爆發，多個重要城市仍然採取封城清零的防疫對策，包括最不願封城的上海也折衷地推出兩階段封城，反映了中國式開放的路線不會來得太快。

在內地與海外防疫邏輯有着巨大的差異之時，追求同時開放實在有如痴人說夢，也因此在客觀現實上向內地或海外通關必定有優先次序。政府指要同時通關，亦說次序「難以說明」，在這種背景下難言是雙全其美，只能說明政府根本沒有通關策略可言，甚至可能是打算由任事態發展，指望「船到橋頭自然直」。

內地現時仍然執行「通態清零」政策，香港要與內地通關需要滿足到令內地信任香港有通態清零的能力。

可能根本沒有選擇

更甚者，要討論內地與海外通關的次序的前提是香港有選擇，但以香港現時的防疫政策方向，距離達到內地通關條件遙遙無期，可能根本沒有選擇的餘地。內地現時仍然執行「通態清零」政策，香港要與內地通關需要滿足到令內地信任香港有通態清零的能力。然而，香港政府在第五波疫情多次表示無法控制疫情，而清零需做的全民檢測及封城等又遲遲未做，實在難以令人信服可以達到內地通關的要求。繼續這樣下去，結果可能只能接受與病毒共存，並與海外首先通關，根本沒有選擇與內地先行通關的條件。

很明顯，現時政府所採取的防疫政策欠缺方向，對通關問題沒有路線圖，只是寄望得過且過，期望港人最終接受客觀現實，這並非負責任的表現。而且，市民與企業不清楚政府到底「葫蘆裡賣什麼藥」，更加是無所適從，難以計劃將來。如果政府認為先跟海外通關較重要，也應該清楚表達，以道理而不是「難以說明」這種模稜兩可的講法說服公眾，又或是要求市民在沒有選擇的情況下被動接受。