失業率繼續走高　市面復旺不足解困

新冠疫情緩和，政府於本周四（21日）放寬晚市堂食和指定處所營業限制，晚上市面熱鬧起來，不少零售服務業員工得以復業。然而，同日公布的失業率和就業不足率升幅明顯，數以十萬計家庭仍然水深火熱。由於最新的失業率包括了1月疫情尚未嚴峻的情況，故此可料下月公布的數字或許繼續走高，值得政府注意。



政府公布今年1至3月的失業率為5%，較去年12月至今年2月的4.5%為高，失業人口增加2.69萬至18.85萬人。同期就業不足率亦由2.3%增至3.1%，人口增加2.78萬至11.7萬。嚴厲的社交距離措施令零售、住宿及膳食服務業和藝術、娛樂及康樂活動業的升幅較其他行業顯著。而從年齡組別來看，20至24歲和年滿50歲的失業率較其他組群急速，超越整體增幅，反映工作經驗淺和年長人士在經濟轉差時容易被裁。就業不足的變化總體跟失業相若，惟餐飲業的就業不足人口和比率的增速特別高，期間增加8,000人或3.8百分點。即使他們保得住飯碗，也只屬「吊鹽水」，收入大減。

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失業統計與援助金申請數字落差必有因

值得注意的是，統計處的統計結果較失業援助金的申請數字有落差。政府收到47萬宗失業援助金申請個案，假設有一成不符資格，合格個案也超過40萬宗，較失業及就業不足人口合計的約30萬人為高。誠然統計處進行的是抽樣調查，難免跟實際人口有誤差，但兩者的差別有逾三成，絕不算少。統計處應比對失業援助金申請人口背景，改善抽樣方法，令日後就業數據更準確反映實況。

僱員在過往幾個月開工不足甚至手停口停已是不爭事實，加上百物騰貴，他們不少要靠儲蓄和借貸度日。首階段社交限制放寬有助零售服務從業員率先復工，但他們也要工作好一段時間才可還債和再儲錢回到第五波疫情前的生活水平。

去年順境難再現 須為長期失業者籌謀

就此，政府要早日完成審批和發放失業援助金和保就業計劃，二來要加快提交文件給立法會，以助審議《僱傭條例》修訂。條例更應設追溯期，使早前因為染疫或遵從檢疫安排的僱員追回有薪病假。再者，政府應採納工會等團體建議，擴大抗疫辛勞津貼保障範圍至所有清潔保安工友，並容許以個人名義申請津貼，避免工友因公司或法團疏於為員工辦理。

清潔工友一直站在抗疫最前線，然而，根據多個關注清潔工權益團體的觀察，政府早前提出在疫情下加強保障工友權益的措施，部分在執行上有漏洞，包括網上申報程序繁複，令基層工友難以獲得證明文件申請有薪病假。（資料圖片）

政府有責任助僱員討回疫下權益，但即使此等工作完成，政府也不能停步，靠放寬營商限制就可令失業及就業不足率回落。官員固然要與內地力爭通關，以恢復旅遊及跨境商貿活動，員工復業，但官員亦要預計通關的經濟復甦效果會被俄烏戰事和通脹升溫沖淡不少，失業和就業不足狀況難如去年下半年般靠市道暢旺而回落。鑑於勞動困境難在本屆政府任期消解，下屆政府管治團隊必須為就業能力較弱的一群籌謀，即使他們面對較長期的失業和就業不足，也不致於迅速陷入貧窮，具體措施抱括設立恆常失業援助金，和透過開拓新行業及工作培訓，讓他們掌握未來渴市技能。疫下護理照顧服務和環保回收服務需求增加，業務在本地有發展空間，正正可以吸納勞動力。