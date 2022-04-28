通脹猛於虎　市民需援手

美國收水加上地緣政治影響，環球各國面臨龐大通脹壓力。日本長年採用「低日圓政策」，今年首季卻很大機會再度迎來另一次消費物價增長2%的關口，分析預期當地商品價格將繼續穩步上揚。尤其是隨著電力公司調整燃料成本，並持續受匯率和地緣政治的影響，當地電費價格今年3月已增加21.6%，而且增幅預期將持續攀升至2023年，進一步加重日本民眾的生活負擔。



為了舒緩民眾通脹壓力，日本政府周二（26日）宣佈推出6.2萬億日圓抑壓通脹的計劃。計劃除了包括提供1.5萬億日元額外燃油補貼、為中小企提供免息貸款外，同時會對低收入家庭作出財政援助，避免所有的通脹壓力被轉嫁到消費者身上。日本首相岸田文雄在公佈計劃時表示，在全球各國都受地緣政治所影響，民眾因為種種不確定性而感到不安，日本政府有必要積極應對。

圖為4月8日，日本首相岸田文雄在東京的記者會上發言。（AP）

滲透式保障民生經濟

新冠疫情引發全球供應鏈大調整，原材料和能源價格不斷上漲，食品價格期內上升至少一成有多，不少商戶都因而把成本增加壓力轉嫁到消費者身上。港人熟悉的吉野家餐廳和Lawson便利店早向市場作預告，部份商品在5月將加價至少一成。與此相對，總務省統計局數據顯示去年勞工總世帶實質、名目收入分別減少1.1％與1.4%，日本勞働組合總連合會調查亦指今年工薪上升平均預計只有0.62%，加上當局繼續維持量化寬鬆貨幣政策，日圓眨值之下使得國外進口貨品價格更見高昂，低收入民眾感受到的通脹壓力自然更大。

港人熟悉的吉野家餐廳和Lawson便利店早向市場作預告，部份商品在5月將加價至少一成。（Getty Images）

日本政府之所以要推出6.2萬億日圓抑壓通脹的計劃，就是想通過財政介入盡量減少外圍因素對民生經濟發展的影響。今次計劃提高燃油價格的補貼，由現時每公升汽油提供25日圓的基礎補貼大幅增加至35日元，並針對170日圓底價以上的油價額外支援一半，希望藉此滲透式減低其他商品的通脹壓力，從而避免量化寬鬆政策對日本生活造成更大的打擊。根據經濟產業省資源能源廳估計，扣除這些補貼計劃以後，4月25日每公升普通汽油價格預期將進一步上升至198.2日圓，較目前172.8日圓的價格貴出14.7%。

港府能明白其責任麼？

今年3月香港消費物價指數暫時雖只錄得1.7%的增幅，表面看來似乎反映這波通脹可能仍未影響我們。然而，市民年初至今其實亦已相繼遇上港燈、中電分別高達7%與5.8%的加價，同時各項公共交通服務亦先後向政府申請加價，故此目前數字應該尚未完全反映過去幾個月疫情的影響，預期通脹壓力要等到社會經濟逐漸復甦後才會慢慢呈現。

港鐵可加可減機制不時受到批評。（資料圖片）

特區政府向來都有平抑通脹能力，各項公共服務加價要得到政府批准。不過現時面對民生飽受通脹困擾，當局卻只推出通脹掛鈎零售債券一類小修小補，近日開始恢復認購的綠色債券其實亦只屬有「閒錢」的市民能夠受惠。官員應該認清自己有保障民生經濟的角色，透過調整地價或其他補貼支援的方法進行調控，不可以只依靠本來就存在階級限制的金融產品。