人民幣持續強勢是香港的機遇

美國最新公布的2021年12月通脹水平為7.0%，創下了自1982以來近40年的新高。隨着美國通脹持續高企，過去半年內聯儲局的態度幾乎起了180度改變，變得非常鷹派。相對之下，中國對於貨幣政策卻顯得較為寬鬆，雖然國策一直強調不會搞大水漫灌，但去年下半年卻也已降準兩次。人行近來強調人民幣將有貶值回調之壓力，暗示貨幣政策將與美國分道揚鑣保持合適寬鬆。



中美貨幣政策出現頗大分歧，按道理而言，這將對人民幣造成貶值壓力，支撐美元匯率。然而，美元雖然從去年下半年開始見底回升，但美元兌人民幣匯率卻持續維持在較低水平，當中到底說明了什麼？

人幣兌美元持續高企

即使在過去半年美國的貨幣政策起了相當巨大的改變，聯儲局由對通脹輕描淡寫，改為承認通脹已近失控，由認為應該繼續寬鬆至經濟明顯改善，改為強調加快加息及縮表節奏以控制通脹。美聯儲最新的議息紀念中顯示，今年內很可能加息三次，並且提及將由Taper（減少買債）轉為「縮表」（縮減資產負債表）。

令人意外的是，這麼多對美元的利好消息，卻對美元兌人民幣的匯率沒有多少正面作用。美元兌人民幣的匯率在去年下半年對美國加息預期增溫之後出現過小規模反彈，從5月底一美元兌6.358（數字愈低代表美元愈弱勢）的近年低位升至7月時曾達6.5301，不過隨後便繼續向下。現在美元兌人民幣仍然在6.366水平附近徘徊，與近年低位非常接近。

美國加息還未落實，未必馬上反映在匯率上，然而同期的美匯指數也從5月底的90.13回升至現在94.75的水平，反彈有5%。相較之下美元兌人民幣幾乎沒有明顯反彈，說明了人民幣在同期內比起美匯指數中的權重外幣（歐元、日元、英鎊）等表現更好。

進入中國市場熱潮仍在

人民幣持續強勢，反映國際資金仍然選擇進入中國市場或是持有人民幣資產。例如本周一（10日）《上海證券報》便引述人行數據指，境外機構持有銀行間市場人民幣債券首次突破4萬億大關。過去一年間，境外機構總共淨增持了7500億元人民幣的銀行間市場債券，年增長就達23%。

人民幣受到國際投資者青睞。

人民幣在中美角力之下仍然受到國際市場所青睞，反映其未來有着長遠的發展潛力，不為短期因素所干預。這對於香港也是個重大的範式轉移。香港經濟過去都幾乎跟着美國周期走，美元供應更是重中之重。不過近年，香港與美元周期的關係愈來愈低。就是股市為例，過去香港股市多跟隨美國股市波動，但近年來港美股市常常出現逆走的情況，反而與人民幣的關係愈來愈大。

人民幣國際化對於香港也是個機遇。在「一國兩制」這個獨特優勢之下，香港始終是人民幣走向世界的關鍵大門戶，香港金融未來只要能繼續把握好人民幣國際化所帶來的機會，自然能有穩定的發展。