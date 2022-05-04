市場難免情緒化　實體經濟是根本

本周二（3日）早上，央視新聞指杭州市國家安全局上月25日對「馬某」採取刑事強制措施，涉嫌勾結境外反華勢力、從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動。由於事發地為阿里巴巴總部所在地杭州，加上坊間一直有傳言指他因以往的言行出位而遭監管當局特別注意，不少人認為此「馬某」便是阿里巴巴的始創人馬雲。



市場對此消息非常敏感，港股甫開市阿里巴巴的股價便急跌，一度跌近一成，市值蒸發近2,000億港元。不過，當日上午10時許，環球時報總編輯胡錫進在社交媒體發稱，已向權威部門確認被捕人為「馬某某」而非「馬某」，暗示被捕者名字有兩個字，並非馬雲。接着官媒也修改了表述，並進一步澄清被捕的「馬某某」於一間IT公司的硬件部門工作。阿里巴巴當日股價才收復大部分失地。

央視該報道其後將原文的「馬某」改為「馬某某」。（央視）

市場情緒化嚴重

內地公安公布匿名人物時，不管名字多少字一向通用「某」，而全杭州姓馬的人何其多。再者，以馬雲這般有名公眾人物被捕，很不可能被捕了近一周才為公眾所知。不過很多人仍然選擇性地相信此被捕「馬某」便是馬雲本人，市場更是未審先跌，放大恐慌情緒。市場對「馬某」如此敏感，部分原因是對中國監管政策的戒心。自去年開始，中國監管當局對多間科網企業推出監管及整改政策，馬雲及阿里巴巴都係風口上的人和物，因此市場才對僅有「馬某」這般少的情報便大加反應。

不過從另一角度看，金融市場流動性極高，因為一些未經證實、捕風捉影的消息便出現大起大落，情況時而有之。金融資產的定價非常情緒化及主觀，雖然股票等金融產品一向有例如市盈率（PE）、市淨率（PB）等較為客觀的定價方法，不過在過去十至二十年，科網企業崛起，它們定價很多都脫離了實際經營能力，故有人戲稱這些高估值科企為「市夢率」。發「夢」既容易，但「夢」醒卻也可能很容易，而且會十分痛苦。

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）近日便在其社交媒體轉發文章，表示過去十數年的股市牛市對人的價值帶來巨大影響，但極高的估值很可能無法持久，最終市場帶來的教訓可能很痛苦。

注重實體經濟健康

市場情緒化難以避免，為政者雖然不能忽視市場，但同時亦要駕馭市場。在規劃經濟政策時，不應該將發展全然委以市場情緒所指揮，不然經濟發展將變得短淺失焦，只重視如何短期收割利益，而忽視可持續的實體發展。

確定一間公司價值的始終是其持久的營運能力，而決定一國經濟是否能健康發展的始終是其實體經濟如何。中國的科技企業股票由去年至今不少已下跌超過七成，但即使像美國一些大型科企，如META、Netflix以及亞馬遜近來都經歷了股價暴跌，究其原因無不是這些企業的基本面出了問題，投資者最終也得從夢中醒來客觀地回應公司盈利增速放慢的現實。而一國的經濟更是如此，在全球量寬的「水退」之後，只有具有真正技術及完整生產鏈的經濟體才能突顯其價值。