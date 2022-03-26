競爭創造價值　製造業應獲重視

撰文：倪文迪
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因為中國政府積極推出平台經濟監管政策，不少中國科技企業過去一年陷入經營困難。隨着ATMXJ（阿里巴巴、騰訊、美團、小米及京東）在過去一周陸續公布2021年的業績，市場正密切留意監管政策對科技企業的盈利帶來的負面影響。

一如所料，這些企業的業績大多不太理想，大部分出現盈利倒退或增速放緩，唯有小米一支獨秀實現收入和盈利高速增長。近年ATMXJ這幾間主要科技企業的不同發展，反映了內地經濟政策漸漸向具有實體製造能力的企業傾斜，平台經濟體不能再依賴老方法實現高速增長，必須思考如何轉型。

ATMXJ小米一支獨秀

美團的核心餐飲外送服務受到反壟斷、勞工待遇、對餐廳下調手續費等多項監管措施所影響，是ATMXJ中表現最差的。按最新公布的業績反映，美團去年的營收雖然大增56%，但其非公認會計準則的EBITDA（除稅前盈利）轉盈為虧，由賺47.3億人民幣（下同）大跌至虧損96.9億，下跌144.2億元，足足是去年盈利的三倍。

其次，兩大電商巨頭阿里巴巴及京東則出現了盈利倒退。京東2021年的收入雖然同比增加了27.6%，但成本增加快速，毛利下降，非公認會計準則的EBITDA只有187億元人民幣，同比下降了9.7%。阿里巴巴的情況更差，2021年收入增長放緩至10%，非公認會計準則的EBITDA則下降27%至448億元。可見，去年中央推出反壟斷政策對此兩個龍頭電商有明顯的影響。

騰訊雖相對較不受反壟斷影響，但在遊戲未成年防沉迷政策等影響下，其經營也受到一定的影響。最新公布的業績顯示騰訊2021年收入只增長了16%，非公認會計準則盈利只增長1%，雖然未至於像阿里及京東一樣出現倒退，但也是騰訊上市以來增速最慢的一年。

小米在「ATMXJ」中顯得一支獨秀，2021年收入增長33.5%，在生產者物價指數（PPI）增速遠快於消費者物價指數（CPI）的情況下仍然成功推升毛利率，最終全年非公認會計準則盈利大幅增長69.5%，成功維持高增長。

小米2021年的盈利增長高速，在經濟困境中成功突圍。

小米成功的啟示

小米相對的成功有兩個重要的啟示。首先，小米本身就處於一個高度競爭的環境，向來不依靠壟斷去維持盈利。小米的主要業務為製造手機，但行內競爭巨大，不單要面對如OPPO、VIVO、榮耀等國內競爭者，也要面對在蘋果這雄霸全球手機市場的巨頭。在高競爭環境下成長的小米不單沒有受到反壟斷影響，而且也證明了競爭可以催逼企業為求生存不斷自我提升。反觀，幾大平台經濟體過去養成了對壟斷的依賴，反而未能在創新和經營方面精益求精，一旦政策打破了其壟斷的優勢，便馬上陷入困難。雖然近來中央顧及市場反應似乎放鬆了反壟斷政策的推行，不過這最多意味政策將按步就班不推行得太急，並不代表會走回頭路，幾大平台經濟如果希望繼續維持增長，便得不斷創新和改善經營。

另一方面，小米的成功亦反映了中央政策傾向於實體製造業多於互聯網企業。內地政策對互聯網企業的監管加大，但看重代表實體經濟的製造業發展。內地2015年提出了「中國製造2025」，旨在提升製造業往高端發展，這更被廣泛認為是美國於2018年對中國展開貿易戰的其中一個原因。雖然因為中美磨擦令「中國製造2025」這個用詞近年較少出現，不過中國的發展方向並未有改變。

本年初，內地公布的《關於促進製造業有序轉移的指導意見》再次強調產業升級、維護製造業的產業鏈完整等。同為科技公司，但小米是「ATMXJ」中唯一一家企業的主要業務為製造業。包括小米去年公布準備製造新能源汽車在內，近年小米也漸漸從當初自我定義為互聯網企業轉為「智能製造」、「高端製造」企業。小米的成功也反映了中國始終視製造業為「國之根本」的態度。

近年，發展大灣區漸漸成為香港經濟發展的新方向。香港既要抓緊內地經濟合作的機會，就更應該讀懂這背後的啟示，努力發展以創新、精益求精為本位的經體產業鏈，令香港能更好地與內地經濟互相配合。

阿里騰訊紛避嫌　要敢動企業的蛋糕阿里或其他內地企業也不可能成為財閥內地重申讓利經濟　香港也可從中學習
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