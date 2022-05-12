治理要因地制宜　城市宜加強合作

近日香港和廣東省各市政府應變對策的差異，成為各地民眾的話題。香港周二（10日）沒有跟隨鄰近城市預早宣布翌日停課，結果周三雨量不至廣泛暴雨級數，符合了天文台的預測。即使粵港澳地區受同一雨區覆蓋，雨勢和其對生活的影響素來也有差別，各地政府應該自主決定，但同時亦值得加強合作。



從實際雨勢看，周三香港不同地區的雨量分布不均，西貢及大嶼山西南區雨勢最大，半日錄得150毫米，其他地區明顯較少。事前香港天文台只預告大雨，教育局沒有制訂臨時措施。相較之下，澳門半天廣泛地區已錄逾100毫米，珠海更有200毫米，兩地政府在前一天預警暴雨和宣布停課。總的來說，三地天氣預測、結果以及政府應變措施配合。反而廣州預早宣布停課，但翌日市區雨量較預期小，後來當地氣象台解釋，廣東沿海地區暴雨雲團像屏風，阻止暖濕水汽到達廣州。

一道活躍低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港5月11日多處地區錄得超過20毫米雨量，西貢更錄得超過70毫米。（梁鵬威攝）

嚴陣以待 各就各位

早在9日，國家、廣東省、香港和澳門的氣象部門已經因應暴雨大範圍來襲，開會討論暴雨對粵港澳的影響，傳媒遂重點報道各地天氣預報和應變安排，讓民眾提高對暴雨警覺性。

過往香港天文台曾試過在暴雨出現後才調升暴雨警告訊號，令民眾措手不及，最近的例子莫過於去年10月8日由熱帶氣旋獅子山迫近而引起的大雨，天文台被批警示太慢。但誠如天文台指出，暴雨難測，雨的落點和發生時間隨機性大。即使發出警報，天文台也只能早十幾分鐘預測大雨位置和強度，愈早發布「虛報」風險愈大。

天文台固然要繼續研發預測時間更長更準確的雨量警報系統，但在技術限制下，市民亦要有心理準備，在季節交接、風雨頻密的日子，要多加留意天氣預報，尤以善用天文台網上自動分區天氣預報，掌握短時間天氣變化。十幾分鐘不算長，但若是把握做好緊急防止風雨雷暴措施，足以大大保護生命。當極端天氣愈趨頻繁，市民的警覺意識亦要相應增加。

深圳市發布暴雨紅色預警信號。（微博@深圳天氣）

合作不應只限氣象部門

今次粵港澳共同暴雨預警，民眾容易把各地氣象和教育部門的訊息拿來比較。香港天文台和教育局的應變措施相對周邊城市少，成為輿論焦點，有家長就曾經在社交平台留言質疑天文台不跟隨粵省市安排，惟事後更多人認同港府不「跟風」。

然而，天氣預測本身就不能「跟風」，粵港澳的地形、幅員、排水系統差別甚遠，各地行政機關和氣象部門應憑數據、準則和經驗作出應變。其實不止災害應變措施，其他治理範疇也要按城市的自身條件行事，例如各城市要致力穩控新冠疫情，但毋須硬套「共存」或「清零」教條原則。

相比盲從，城市政府之間的合作、溝通和理解更為可貴。各地氣象部門共議應對天氣變化，共享氣象資訊是一例。希望各城市可以在此基礎上深化合作，彼此得益，擴大經濟規模。要擴大經濟規模，首要顧及方便人流物流。坊間提議香港國際機場推行一地兩檢，減少內地和海外人員轉機時間，但此舉會加劇機場之間惡性競爭。香港如何擺平各方利益矛盾，令粵港澳大灣區區內五大機場的定位更清晰，達致互補共贏，將是新政府的一大挑戰。