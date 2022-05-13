攜手合作對中西皆更有利

美國周三（11日）公布4月最新的通脹數據為同比增長8.3%，雖然比3月略有回落，但卻仍高於市場預期，顯示通脹仍持續處於高位。近來，美國的政策制定者正用盡各種辦法控制高通脹，一方面聯儲局不斷強化加息的預期，另一方面，總統拜登指正考慮取消部分在貿易戰時對中國加徵的關稅。



撤銷對中國加徵的關稅在美國是非常政治不正確，不單是向中國示弱，更相當於承認美國發動貿易戰沒有成果，關稅大棒未能起到作用。拜登政府甘願冒政治風險也考慮撤銷關稅，說明美國當下為了解決通脹問題已經顧不上這麼多了。

近年以來，美國、歐盟、日本等西方集團與中國的磨擦日深，再加上新冠疫情時供應鏈一度中斷，這些國家更是不斷提出要「減少對中國依賴」，例如本周四（12日）歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問日本與首相岸田文雄會面，據日媒所引述雙方將相討如何減少對中國的依賴。關稅與通脹的問題也說明了，美歐等西方國家要在經濟上擺脫中國並非簡單之事。

如何減輕依賴？

說到減輕對中國的依賴，首先要搞清楚的是西方國家對於中國有何依賴，其主要體現在三個層面上。其一是貨物供應上的依賴，像美國何以要取消對中國貨的關稅以求降低物價，其原因是因為很多美國日常消費品都來自中國，提高關稅最終會傳導至消費者身上。另外一種依賴是產業鏈上的依賴，現代工業的工序繁多，企業將部分工序例如零件製造或組裝置於不同地區時有所見，由於成本效益等因素，很多國家如日本汽車業的上流零件都依靠中國製造。最後一種依賴則是市場上的依賴，外國有很多企業的營銷當中很大部分來自於中國市場，例如著名的蘋果公司就有近兩成的收入來自大中華市場，這使得很多企業離不開中國這巨額的消費市場。

蘋果主要產品高度依賴中國的製造工廠和中國市場。（Reuters）

當然，西方要在一定程度上「減少」對中國依賴並不會相當困難，但從以上的三個方向考慮，如果西方想「減少」都足以擺脫中國影響卻不簡單，例如要減少對中國貨物和產業鏈的依賴的話，只有將工廠遷離中國。但中國有近8億的工業人口，而且有完善的工業和基建配套，要找尋能取代中國的生產能力的地區並不簡單。即使將一部分的生產或產業鏈轉移到像越南、印尼等地區，但這些國家的產業鏈本身就與中國有高度關連，只是繞了過圈地依賴中國罷了。

如果將所有的產業鏈和生產全部移回先進國家本土的話，那成本必然會急增，最終只會引起經濟衰退及令人民生活倒退。如果這個方法可行的話，特朗普的貿易戰應該早就達到其目的了，而拜登今日也不用為了通脹問題而考慮撤銷對中國加徵的部分關稅。

減輕對中國依賴並非不可能

不過，西方要顯著地減輕對中國的依賴也非完全不可能，以美國為首的西方從不會正視這些方法。世界上尚有不少低開發的地區，當中不少都有着龐大人口，例如東盟有6.6億人口，而撒哈拉以南的非洲大陸就有着11.4億人口，而且還在不斷增長，有潛力成為不亞於中國的世界經濟支柱。不過，這些地區的國家都有着包括後殖民時代的政治不穩定、經濟發展度低、識字率及技術工人不足、欠缺發展資金等各種問題。

中國減少投資，非洲頓失一條大「水喉」，國際貨幣基金組織更多次調低非洲經濟發展預期。﹙路透社﹚

要解放這些國家的潛力，便要從最根本幫助這些國家發展，最終令他們能與中國並肩的程度。然而，美國等先進國家往往忌憚這樣做。就以美國為例，其打壓中國的行為足份反映了美國執着於維持其在世界的單極霸權。如果世界落後地區都得到茁壯的發展，這些新興地區將有自己的政治和經濟利益訴求，並不會完全跟隨西方國家的利益行事，就好像最近印度拒絕配合西方對俄羅斯的經濟制裁。因此如果落後地區都發展起來，這樣不單會減低中國的影響力，其實也減低了西方的影響力。這也是為何美國等西方先進國家要減少依賴中國，真正做起來並不簡單。與其不斷的強調對抗，倒不如務實地思考如何合作共贏。