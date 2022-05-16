防疫措施未是時候退場

疫苗通行證措施將於本月31日進入第三階段。港大專家高本恩及陳德光周一（16日）於報章撰文，建議放寬而非收緊通行證措施。理由是「疫苗通行證」本身旨在建立群體免疫屏障，但觀乎第五波疫情放緩並預期會在數周內結束，而且據推算本港已逾400萬人感染Omicron BA.2，群體免疫屏障已經築起。由於本港年輕成年人感染重症和死亡風險本來就較長者低，而且前者已接種最少兩劑疫苗比率已超過九成，所以兩位學者認為港府可放寬60歲以下市民的疫苗要求，「谷針」的措施應針對60歲或以上、仍有較大風險的的長者群體。



然而，港大醫學院上周才內部發出疫情警示，而港大醫學院院長梁卓偉亦據報在醫學院內部研討會透露第六波疫情可能在兩個星期來襲，在這個時候提出有關建議便值得社會商榷。

從來都是一個時機的問題

到底目前疫情是因應變種病毒Omicron而逐步走向結束，定還是現在只是表面緩和，實際上是下一波病毒來襲的暴風雨前夕，此刻就很難說定。與香港一河之隔、存在大量往來的內地就正經歷疫情的反覆期。

本港的感染人數雖說已逾400萬人，而第五波疲情亦被預期已走向尾聲，但中文大學公共衞生學者郭健安亦推測未來一兩周確診個案仍有機會回升至低四位數，這就反映本港疫情將會結束並非一個肯定的說法。如果在這個時候貿然解除迄今抵抗病毒的措施，而不是繼續借助「疫苗通行證」盡快為香港群體免疫的屏障加固灌漿，這種做法未免有欠穩妥，需要社會三思。

港大醫學院院長梁卓偉日前在港大醫學院網上論壇上預料，香港將會於兩周後爆發第六波疫情。

政府提出時間表可提升社會信心

香港的防疫政策當然應視乎群體免疫的程度而適時檢討，長遠而言，香港應逐步踏上社會復常之路，疫苗通行證甚至配戴口罩等措施終有一天將成為歷史。但如果防疫措施過早退場，那只會令我們離目標反而遠了，關鍵在於時機是否適合。既然目前香港的新冠病毒即時有效繁殖率維持在大約1的水平，新增個案宗數亦在200至300宗之間沒有下跌趨勢，梁卓偉預警第六波可能快將要來，此時實為對本港的一次考驗，測試我們的防疫措施是否足夠防備又一波疫情來襲。

長遠而言，政府亦有必要制定三輪放寬措施以後的時間表，讓社會清楚各項防疫措施的走向為何。情況就好比英國政府在去年年初，宣佈四個階段的逐步「解封」計劃，按時檢討防疫政策的目標和成效，以及着手研究哪種防疫政策仍然有合符疫情發展的需要。特區政府有必要參考各地的成功案例，回應社會對於防疫措施的質疑。市民亦應更積極配合政府措施，維持審慎樂觀的態度，有序地向全面復常的目標出發。

既然目前香港的新冠病毒即時有效繁殖率維持在大約1的水平，新增個案宗數亦在200至300宗之間沒有下跌趨勢，梁卓偉預警第六波可能快將要來，此時實為對本港的一次考驗，測試我們的防疫措施是否足夠防備又一波疫情來襲。

香港20至59歲已接種第二針的比率截至周日（15日）雖然已達到95.24%，但已接種第三針的比例只得57.66%，而60歲或以上的兩針及三針接種比例亦分別只得75.44%及57.66%，在專家提出是否需要檢討措施的同時，市民本身更應該明白接種疫苗始終是保護自己的有效方法，盡快完成接種三劑疫苗。如果每位市民能自覺地配合，其實疫苗通行證本來就毫無必要，政府和社會亦犯不着為了小部份人而維持這種不便措施。