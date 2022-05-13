理性審視資訊　防疫講求科學

香港大學醫學院周四（12日）在社交媒體及內部電郵發緊急呼籲，強烈建議師生避免到堅尼地城用膳，指該區或爆發大型群組。同日，由於西環邨污水病毒量高於平時水平，全邨即時遭到圍封。



衛生防護中心在周四的疫情記者會表示該區的污水病毒含量相當高，西環多幢住宅及港大宿舍被驗出污水陽性，明白和理解港大醫學院的做法是出於對師生安全的保護。對於引起社區恐慌，港大醫學院翌日（13日）發聲明深表遺憾，惟仍認為向師生發放有關內部訊息屬負責任做法。

香港大學（資料圖片／歐嘉樂攝）

不假思索可蔓延恐慌情緒

香港大學醫學院負責監察新冠病毒污水檢測病毒量，發現校園附近的社區數值較平時高出100倍至1000倍，出於擔心師生安全而提醒師生注意，做法可以理解。而且港大醫學院的訊息對象是港大醫學院的師生，叮囑他們出入校園應做好每日檢測以及呈報工作，而有見堅尼地城的數據令人憂慮，因而提醒避免前往該區用膳，避免因一時大意而把病毒傳染到醫學院內的病人及設施。由此可見，醫學院原意並非要公開對社會大眾作出什麼呼籲，遑論引起恐慌。

港大醫學院指，堅尼地城及其周邊地區有機會出現大型感染群組。（港大醫學院 Facebook 截圖）

誠如港大醫學院在周五的聲明中補充，訊息是為了避免疫情不必要地在醫院及附近的醫療設施廣泛傳播。如果社會因此而引起一時恐慌，繼而將責任歸咎於港大醫學院發放這樣的訊息，則未免是苛責。說到底，社會也有責任審視訊息並作出判斷，避免人云亦云。若未有看過呼籲的原文就自亂陣腳，最終也容易令引發恐慌。

疫下常態更要冷靜審慎

疫情仍然反覆不定，社會為求謹慎，對防疫訊息反應過敏，當然也值得理解。然而，也正因為疫情期間的訊息經常混亂，市民更應時常保持冷靜。正如第五波疫情肆虐的時候，各專家學者以及大學研究團隊都發表數據和意見預測疫情的去向，社會到底應以怎樣的態度面對？有時若然自亂陣腳，也容易對社會造成不必要的混亂。一方面，發放訊息的學術單位或專家應該顧及傳訊效果，另一方面市民與其抱怨專家意見太多，其實也應該慶幸社會有不同的大學機構、專家學者在致力作出專業的及時分析和提醒，並要善用這些知識和事實的基礎。

西環邨今午圍封強檢。(馬煒傑攝)

疫下的新常態已打破了很多理所當然的事，我們亦不曾設想過一場疫症能拖延兩年多。但既然事已至此，我們與其批評太多資訊，學者太多建言，自己無從作出判斷，不如接受這個已是「眾說紛紜，言人人殊」的時代，留意訊息的來源和完整程度，對事情作出理性的判斷。