社交距離續放寬　完全復常在何方

行政長官林鄭月娥確認本月19日將會落實第二階段放寬社交距離措施，即包括延長餐飲處所晚市堂食時間至晚上11時59分，容許酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店、卡拉OK、麻將館、郵輪重開，容許戲院場內飲食，以及豁免室內體育運動佩戴口罩。



林鄭月娥星期二（5月10日）提到社會對於上星期提早放寬部分社交距離措施反應正面，又指近期本地新冠病毒個案數字持續下降，表示自己「傾向讓大家在一個更寬鬆的環境慶祝香港回歸25周年」。但她同時也強調第二階段應該先追求安全着陸，加上進一步放寬的空間已經變得相當有限，故此未必可以在今個月內再提早執行下階段放寬社交距離措施。

2022年4月21日，社交距離措施開始分3階段放寬，首階段先有限度重開包括主題公園在內的表列處所。21日早上，海洋公園園內已人頭湧湧。（張浩維攝）

全民強檢時機或已來臨

儘管本港疫情日前明顯有所回落，可是每天個案數字還是徘徊於200至300宗之間，亦即要較今年2月前的水平高出一倍以上。以年初開始關閉食肆晚市與娛樂場所的1月上旬為例，當時每天個案也是平均僅得30宗而已。況且近日有火鍋店再度爆發染疫群組，足以說明我們在防控疫情一事依然不能掉以輕心。

在本地新冠疫情「清零」前，當局保留謹慎態度也許無可厚非，不過政府明顯並非只能被動等待疫情告一段落，而是可以採取其他更積極的做法加速目標達成。譬如一眾專家、官員早前聲稱全民強檢應該在疫情初期或末段進行，今日香港就處於第五波疫情的末段，又或面臨即將迎來第六波的潛在風險，那麼現在理應屬於進行全民強檢最佳時機才對。

特首林鄭月娥在3月18日的抗疫記者會上表示，「全民強制檢測」計劃的細化方案仍然進行中。

正如林鄭月娥宣佈暫緩全民強檢時所說的，疫情尾段進行全民強檢能識別「社區內剩餘還有感染的人士」來達致社會層面「清零」，初期進行則可遏止疫情擴散蔓延。她在4月初抗疫記者會曾經重申「目標是達致『清零』……（全民強檢）仍是我們議程上的須處理事項」，然而後來港府容許快測申報、派發快測包與恢復圍封強檢等做法皆讓人質疑其立場又有了轉變。

需要訂立終極復常目標

事實上本來特區政府三階段放寬社交距離措施的路線圖安排，最後一個階段也只去到「盡量將還剩餘的一些顧客人數或處所的限制都盡量放寬」。但關鍵的通關安排仍然毫無說法，市民一天未能如常出入境、往返內地，社會運作便難言復常。至於三個階段放寬以後，佩戴口罩、限聚人數、清潔處所、使用「安心出行」及出示「疫苗通行證」等一類「基本防疫要求」會繼續存在至何時，政府也應該及早籌劃研究。

全民強檢短期之內無疑需要耗費相當的經濟與時間成本，但若此舉長遠可以換取社會個案「清零」以及生活「復常」的話，相信絕大多數市民以至企業均能接受。而從其他地區經驗來看，大規模檢測取得的疫情數據，確實也有助管治者下達相關決定。

現時無論是排除全民強檢的做法，抑或「復常」路線圖的缺漏，都反映了官員的短視目光，像是疫情初發只知收緊社交距離措施，事後被人批評過嚴也只想到放寬，便是典型「頭痛醫頭，腳痛醫腳」心態作祟。放眼疫情之外，房地短缺以至貧富懸殊、產業單一等深層次矛盾，其產生原因全跟這種作風脫不了關係。管治者沒將人民與社會的長遠福祉給考慮在內，問題當然只會愈滾愈大。