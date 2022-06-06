01多聲道｜推行目標管理責任制

李家超高票當選第六任行政長官人選後，表示未來施政將帶給市民一個會做事、做成事的政府，全面提升香港的競爭力。這將是香港管治史的重大轉折，長期受困於深層次矛盾的廣大市民，因而對下一屆特區政府抱有熱切的期待。為兌現這一承諾，特區政府宜推行目標管理責任制，建立權責明確、行為規範、執行有力、監督有效的管治體系。



來稿作者：香港紫荊黨



德國思想家韋伯認為，西方官僚制的首要原則是各部門有依據規則而來的明確許可權，並且工作運轉須遵照一般規則，官僚們總是更願意處理常規性任務，即便遇到棘手的深層次問題，他們也傾向於將其做常規化處理。西方體制下的政府機構與企業或其它組織相比具有更強的約束性特徵，這導致政府管理更主要地是由規制因素來決定，意味著官僚更在意過程而不是結果。如果說商業管理重視以利潤成果為標誌的「底線」， 那麼西方政府管理更看重以規制為特徵的「上線」。因為香港管治體系沿襲了殖民時代的制度，所以韋伯的理論觀點是可以用來描述香港現有實際情況的。

把責任和利益關係引入管治體系

1954 年，美國學者彼得德魯克首次提出了目標管理理論，認為實施目標管理可以促使個人目標與組織目標趨於一致，凝聚員工合作精神，調動員工積極性，更好地完成實際工作任務。對政府而言，目標管理有利於提升官員的責任意識、工作績效和管理效率。政府可以根據目標管理理論推行責任制，將上級所確立的行政總目標逐次進行分解和細化 ，形成一套目標和指標體系，以此作為對官員進行考評 、獎懲等的依據。目標管理責任制涉及政府管治的計畫、指揮、協調、組織和控制，以指標體系為核心，以責任體系為基礎，以考核體系為動力，在管治隊伍中形成目標管理網路，從而獲得最優行政效能。目標管理責任制由不同行政等級的責任主體相互勾連，上下級之間的權力關係是其基本骨架 ，但它又有別於韋伯所講的科層管理體制 ，因為它把責任和利益的連帶關係引入管治體系。

在德魯克理論指導下的管治實踐中，「上線管理」和「底線管理」混合出現，共同發揮作用，也就是說，官員必須在遵守程式的前提下完成實際工作任務，程式與成果，二者不可偏廢。現代政府經常面對層出不窮的新目標 、新任務，包括各種突發重大事件，要求多部門協同參與而非單一部門獨立應對，要求以新方法、新手段處理新問題，要求通過出新招、勇於創新而非按照傳統經驗來處理深層次問題。

隨著香港改革的推進和解決深層次矛盾的迫切性，特區政府日益捲入到各種圍繞著資源、權力、利益、政策等展開的利益集團博弈當中，深陷總體性高壓環境。無論是從公務員管理的角度，還是從實際政治運作的角度來看，由於目標管理責任制融進了管理的能級原理，講究信任下屬，放權管理，責任鎖定，一級管一級，一級完成一級的任務，這有助於減輕政治任命官員的壓力，有效克服政治任命官員事無巨細 、統包統攬的低效管理方式，有利於實現官員由放任型向責任型、由耗散型向效率型、由被動型向開拓型的轉變。

團結有利於避免惡性競爭

建立目標管理責任制需要強調團結。團結性高的管治隊伍中，公務員通過分工協作形成比較緊密的夥伴關係，他們不僅關注個人工作效率提升，還注重互相協作以促進共同目標的達成，將個人的績效目標與他人的績效目標及組織的整體目標結合起來，並以整體目標為導向來調整自身的工作，從而更好地服務社會。團結還有利於避免惡性競爭，糾正忽視政府整體績效目標的問題，使公務員能夠正確認識個體目標與整體目標之間的依存關係，提升目標管理的有效性。

建立目標管理責任制可以考慮在上下級部門、人員之間簽訂相關責任書。行政長官和各個司局、政治任命官員和高級公務員、部門或專案負責人和具體工作人員簽訂責任書，政府與企業之間也簽訂責任書，實現行政任務真正落實到人，實現工作量化管理，根據工作指標和任務完成情況定報酬、決獎罰。針對長期議而不決的深層次問題，特區政府可以考慮推行專項責任制，比如「土地供應目標責任制」、「房屋供應目標責任制」 、「扶貧工作目標責任制」 、「劏房管理責任制」等。通過構建和明確責任主體、建立績效與利益的連帶關係，目標管理責任制為管治體系注入活力和動力，從而起到克服科層惰性、減少內部摩擦、提高行政效率的作用。

建立目標管理責任制的關鍵在於考評與獎懲。目標管理責任制的本質就是為實現管治目的，將經濟和政治利益同責任掛鉤、將獎勵同懲罰相結合的一種制度，因此考核就成為落實責任制不可或缺的環節。通過考核和與之相聯繫的一套獎罰方法，政府形成對官員的激勵與懲罰機制，推動官員做成事。在每一年的年終，上級或者相關主管部門都要對下級的任務完成情況進行考核，並以公開檔的形式來說明考核的具體辦法、程式和根據考核結果所進行的獎懲措施安排，做到公平公正、賞罰嚴明。可以考慮責任目標記分方法、創新工作業績加分方法、工作差錯扣分方法甚至嚴厲的「一票否決」辦法。

作者香港紫荊黨成立於2020年，現任主席為李山。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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