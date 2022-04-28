01多聲道｜香港必須實現「有效施政」

關注香港事務的人士一定對「依法施政」四個字不陌生。自回歸以來，中央政府在陳述涉港政策立場時，在表達對香港各界的期望時，都會以「支援特區政府依法施政」作為總體要求。對外闡述港府政績時也強調「特區政府依法施政」。於是，這句話就順理成章的作為政府管治合格的標準，為社會大眾所接受。



來稿作者：路易



然而仔細推敲，此種說法存在諸多問題。首先，守法是社會對執政者的最低要求，是不言而喻的，不應被作為評判政府管治的標準。第二，現代政治中，施政和依法兩個概念本身的內涵就高度重合。世界各國各地區都以法律作為基本社會契約，不管是憲法還是教法，甚至王法。香港並無例外，何需特別提起？第三，依法施政是社會制度決定的，而非取決於執政者本身。政府管治必須依法，不守法的政府自然會受到法律的制裁。

依法只是底線 治理不能無為

政府管治應能者居之。無人會因官員達到守法的底線而認為其勝任官位，執政能力必然是民眾對政府施政成功與否的第一評判標準。

實際上，中央之所以在香港強調依法施政，有其特殊的歷史原因和政治含義。回歸前，港人與國際社會對北京收回香港後如何執政，是否會套用「專政」思維有很大疑慮。另外，冷戰剛剛結束，世界對社會主義制度存在偏見，普遍認為共產黨不尊重法律。為平穩過度，為大局考慮，北京強調依法施政，是向本地和國際社會派定心丸，在當時看來是合理的。

然而，現實中由於中央一直強調這個概念，勢必導致特區管治團隊產生了依法施政是北京對港府工作的總體要求的錯覺。似乎管治香港最重要的不是解決社會問題，不是推動發展，而僅僅是保證所有工作都合法進行。

如果按此標準，官員很自然的就會選擇「無為而治」。畢竟解決社會深層次矛盾會觸碰特定群體的利益，會引來司法挑戰；創新政策推動發展，可能觸碰法律空白地帶；強勢處理社會問題，更難以避免法律爭議。於是少做少錯，不做不錯順理成章的成為最佳選擇。

程序一百分 成效不合格

在香港經濟、社會發展良好的時期，這種做法市民無感。社會依然會隨市場的調節，使資源充分且有效率的得到分配和利用。然而當經濟增長放緩，市場失靈的時候，問題就會暴露。待到社會發生危機，就必然出現管治失效，甚至崩盤的結果。這就是香港近年的寫照。

就以應對新冠疫情為例，如果按依法施政的標準評判，港府可打100分，所有政策、措施都有足夠的法律基礎。但到底其管治成效如何，看死亡數字，看社會的混亂程度，看政策的前後不一、「仰臥起坐」，看市民評價，相信大眾都心中有數。這對於一個世界級城市來說是不合格的。

在連續經歷危機後，香港已元氣大傷，重新出發需要刮骨療毒。其中重要的一步就是在「依法施政」的基礎上，加入「有效施政」的要求。拋棄以程式、合規為導向的執政思維，轉為在合規基礎上以結果為導向的模式。未來中央政府應說明「支持特區政府有效、依法施政」，將有效放在前面。言外之意如果施政無效，則中央不支持。對於香港各界也是同樣，只支持政府有效施政，不接受無效施政，以此鞭策港府保持執政的緊迫感。

有效的含義包括且不限於：有效解決社會問題，有效推動社會發展，有效提升民眾生活品質，有效處理危機，有效提高香港國際競爭力，有效帶領香港助力國家發展戰略，有效維護香港繁榮穩定。

行政中的繁文縟節應簡化

其次，必須簡化那些長期存在於政府行政中的繁文縟節。例如土地發展。根據政府現行條例，一般「生地」通過規劃和法定程式變成「熟地」，需時大約10年。填海建屋由技術可行研究到有樓可售，甚至要花20年。

其中土地發展審批程式存在政出多門的現象，規劃署、地政總署、屋宇署各有標準，互不統屬，重複勞動。其中甚至存在三署審批標準不一，對樓面面積、地盤覆蓋率及建築高度等參數定義存在差異的問題。如果繼續下去，那港人將繼續望樓興歎。

很明顯，如果香港要解決房屋問題，則必須大刀闊斧簡化整個土地發展的流程，讓此類不符合社會需求，不符合時代的法規退出歷史舞臺。其他類似條例同理。

另外，也要依此建立監督機制。由中央政府設置目標清單，涵蓋由港府自主彙報、社會民意反應和中央主動提出的香港亟待解決的問題，建立關鍵績效指標（KPI），監督特區政府一項一項落實。同時要做實述職制度，在每年特首赴京述職後為該年度港府施政成效打分，如果連年無法達成目標則需問責或任免相關官員。

同時，「以結果為導向」的機制亦可明確港府工作中需要中央或內地其他省市協調與支援的專案，拋棄虛無縹緲的「禮節性合作」，有的放矢加快推進實際工作。

修例風波後，香港實行了《港區國安法》，又改革了選舉制度，解決了社會在司法與立法層面的問題。然而本港實行「行政主導」的政治體制，政府仍是特區管治成功與否的最重要因素。近期下屆特首候選人李家超提出「以結果為目標」的施政方向，正與本黨理念相同。中央也應就此提出以「有效、依法施政」作為對港府的管治要求。如果成功落實，這將成為港府由無為變有為的轉捩點，中央推動香港向良政善治改革的關鍵點，也是香港再出發的真正起點。

作者路易是紫荊黨政策研究院研究員。香港紫荊黨成立於2020年，現任主席為李山。



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