新政府打算怎樣訂立KPI？

候任特首李家超的政綱提出新政府上任百日內要訂立「關鍵績效指標」（KPI），有報章翻查房屋署早已設立多達19項主要成效指標，惟不少不達標，包括為人詬病的輪候上樓超過三年。績效不彰的當然不止於房屋部門，問題是新政府如何訂出KPI。若果部門只是沿用舊有服務承諾，那麼大部分部門繼續達標相信也不會太難，但這樣必定未能突顯它們需要改進之處。



現時特區政府並非完全沒有類似KPI的制度，像各個部門為了體現衡工量值，都會在財政預算案的管制人員報告裏開列多項目標和指標。此外一些部門內部也設有獨自的評核標準，譬如除了前述房屋署的19項主要成效指標外，康樂及文化事務署在年報附錄亦列出了交代特定「目標」的「工作成績」。至於絕大部分面向市民的公共服務，基本上也都會訂立關於回覆時間等的服務承諾。

公務員團隊近年捲入政治風眼。（資料圖片）

在新冠疫情之前，許多部門大致都能符合所訂目標、指標，但卻不代表社會市民大眾真正滿足其結果。儘管李家超至今尚未公布如何釐訂KPI，亦沒有透露會否參考沿用舊有服務承諾、部門目標和指標，但若新政府真的決定照單全收，那麼這個KPI效果肯定就是有等於無。

就以康文署為例，翻查2016/17至2020/21年度年報，它近乎所有服務的工作成績也是100%，包括以先到先得方式在場館申請租用體育設施，非繁忙時段輪候不超過15分鐘 。顯而易見，輪候時間長或短也沒有計入「炒場黨」禍害這個因素，而「炒場」不絕才是署方的弊病。

在多番批評後，康文署終於在上月推出新措施，打擊租用康體設施的懷疑「炒場」和「濫用優惠收費」情況。（資料圖片）

可由投訴個案發掘KPI

再如今年度財政預算達十億元的香港電台，其電視頻道收視率持續低迷，2020/2021財政年度黃金時段的平均電視收視僅得三萬，最高收視亦不足19萬，佔全港人口不夠3%。港台更稱傳統電視收視非衡量服務表現的主要指標，故在本財政年度起刪除此指標。若連收視指標也不設，有效衡量廣播機構表現的項目還剩下多少？

政府服務多種多樣，挑選關鍵績效時難免要有所取捨，但KPI必須真正回應市民的訴求，除了縮短輪候公屋輪候時間等公認的工作外，政府亦可以考慮將投訴量眾多的事務列入KPI項目，以便督促部門重點改善。例如康文署記錄到2021年「炒場」投訴較2020年激增七倍，署方值得把「炒場」視為主要工作。

不少人已提及主事問責官員和高級公務員升遷、待遇應與KPI結果掛鈎，從而鼓勵他們達標和提防不達標。在上周三（1日）的立法會議案辯論，公務員事務局局長聶德權也表示會研究如何完善評核中高級公務員，以達到根據工作績效作評核目的。但評核是不足夠的，只有透過真正對市民、對社會負責的KPI，一眾公務員以至司局長才真正有權亦有責。