李家超能否幫助香港通關？

在本地疫情回升下籌備通關，考驗新政府的智慧。候任行政長官李家超和醫務衞生局局長盧寵茂日前受訪時透露，新政府構思縮減酒店檢疫日數，行程要點對點等，原則是既要減少旅客方便又不提高內地構成額外風險。要兩者兼得，政府要維持人員密集檢測和監察行蹤能力。



各界也要求政府盡快通關，恢復營商旅遊。眼見鄰近國家地區已經陸續開放邊境後，旅遊和商業活動隨即復甦，香港自然也要謀定而後動。自從港府先後於4月1日和5月1日放寬本地和非本地人士從海外入境起，機場抵港人數已經上升。

只從機場入境數字而言，本地居民人數由4月初每天平均不到六百宗，升至現時每天平均逾二千人，而在非本地人士中內地訪客佔大多數，人數由5月1日的九人，升至過去一周每日平均過千。假設未來數月國際與內地航班恢復速度較與香港慢，相信當本地入境限制進一步放鬆會刺激入境客流。香港應該把握中轉站的優勢，推升客量，融通中外。

候任特首李家超表示正制訂策略重開香港邊境，與內地及世界通關，並考慮容許旅客居家檢疫及縮短酒店檢疫期。（資料圖片）

重掌中外客流轉運角色 更要助跨境司機脫困

當然，本地新冠疫情反彈，連續十天每天新感染人數破千，而且社區不時錄得感染新變種病毒的患者，社會不能忽視疫情對市民尤其是體弱者的威脅。再者，內地仍然嚴控疫情，也限制本地防疫措施放寬的程度。

猶記得在去年底第五波疫情之前，李家超於在任政務司司長期間，香港與內地通關在望，當時社會還流傳香港每日有一千名額，附以熔斷機制和港康碼，只是第五波疫情後所有商討也停下。李家超在近日訪問提出一些中間落墨方案，包括縮短入境者酒店檢疫期和容許家居檢疫，盧寵茂更具體提議縮減檢疫期至五天，旅客「點對點」完成行程，政府則提高處理核酸檢測的速度、數量及準確性，同時要統一香港和內地核酸檢測標準。

上述建議早由民間提出，政府有意採納並有望成為首個惠民政策值得肯定。再者，香港現存大量檢疫隔離設施，政府可以稍作改裝和提供接送交通，可以變成本地人閉環北上前的隔離設施，毋須只爭逐深圳的健康驛站。

除了旅客以外，跨境貨車司機工作也面對重重障礙，叫苦連天，特別是等候檢疫耗時，食宿排泄要車上解決，過關後要把貨車轉交內地司機等。大部分司機放棄工作，而物流成本飊升亦推高物價，無益於經濟。業界一直倡議容許司機「點對點」直接到貨場取貨回港，減低貨物成本和工作壓力，但仍未收到好消息。就此，港府在與粵方商討通關時，必須一併處理方便客流和貨流措施。

由皇崗口岸海關至接駁點1公里路程，人員會在車窗、車門貼上封條，不准下車及開窗。（梁偉權攝）

通關過程時刻應變 展示解難治理能力

要恢復民生活動但又不加劇疫情，是各地政府的難題。但難題總得要克服，即使內地也在國內層面探討防疫鬆綁，例如城市縮減常態化核酸檢測規模，探討只需檢測重點人群。下屆特區政府接下來的是訂立分階段通關的細節和時間表，特別是檢視核酸檢測安排。面對愈來愈多的邊境人流，旅客排隊檢測的時間愈長。香港要維持高檢疫要求，相信港府不會放棄到埗檢測，那就要安排更多檢測人員服務入境者。另外，香港亦要以澳門為鑑，在疫情擴散之際便迅速應對。不論是減航班還是增加檢疫期，首要保障在港人士健康和避免輸出個案到內地。

那邊廂，政府亦可以在通關方案中，對接種至少三針人士應有較寬鬆的對待，例如檢測次數較少，從而催谷疫苗接種，鞏固社會保護屏障。更重要的是，整個恢復通關過程應盡量在夏季開始推出，抑制社會長久的防疫疲勞，更是提振民心，展示解難和治理能力的例子。

港府在早幾個月的抗疫路多番失誤，百萬計人感染，醫護安老界別崩潰，及後請求中央支援得以穩定局面。如今香港的每日感染人數破千，雖然遠超內地，但病者亡者數字維持低水平，民生經濟穩定下來。在此基礎上，若香港與內地外地逐漸通關而疫情受控，那麼香港通關經驗可給內地大城市參考，也是延續香港作為國家制度改革先行先試者的角色。