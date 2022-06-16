01論壇．劉仲恒｜疫情反覆　嚴陣以待

本港新冠疫情反覆，當中最讓人擔心的就是最新的病毒即時有效繁殖率平均值已經回升到2.03，也就是說每名患者可以傳染超過兩人，這是三個月來的新高。本港週一新增737宗陽性個案，包括19宗疑涉變異病毒株Omicron BA.2.12.1的本地個案，當中15宗源頭不明又遍佈多區，亦首度涉及地盤，有3名患者在何文田中九龍幹線地盤工作，另外還有殘疾院舍及醫院感染群組，筆者認為情況非常值得關注。



來稿作者：劉仲恒



衞生防護中心和港大感染及傳染病中心都預料個案或會在下月前突破4位數，但仍強調本港現仍處於第五波疫情餘波，整體風險仍然可控。雖然筆者認為目前情況尚未至於失控，但大家亦不能掉以輕心。

回看第五波疫情，已累計超過120萬宗陽性個案。儘管目前每日確診數字回落至3位數，但各種新冠肺炎引致的後遺症卻逐漸浮現，大家應該多加關注自己或身邊的人。

預防長新冠最有效是預防感染

根據世界衞生組織去年10月公布的臨牀定義，新冠長期症狀通常在染疫後三個月內出現，並持續至少兩個月，而且無法由其他診斷解釋，症狀持續數周、數月甚至長達一年，亦即是「長新冠」。這種在急性感染新冠病毒後出現的症狀，可涉及身體多個系統。其主要症狀包括疲乏、記憶力和注意力問題(又稱「腦霧」)和肌肉疼痛。另外，較常見的持續症狀還包括呼吸急促、發冷、身體疼痛、頭痛、關節痛、胸痛、咳嗽和持續的味覺或嗅覺喪失等。

長新冠未必跟感染後是否出現重症有關，無症狀和輕症感染者都有可能患上。因此，要預防長新冠，最有效方法就是預防感染。除了戴口罩、保持個人衞生、落實社交距離外，接種疫苗更是最重要的一環。

筆者認為，政府應該繼續推動疫苗接種，以減低市民的感染風險。一旦染疫，已接種疫苗人士病毒量高企的時間比較短，對身體的破壞亦相對有限，出現後遺症的風險也自然減低。作息定時、做足夠運動、維持均衡飲食都可增強免疫力，可以加快身體自行修復的能力，有助減少因新冠而起的後遺症。

疫情或升至3千宗 應盡快接種及多檢測

港大感染及傳染病中心預計，每天的確診數目可能會在回歸前回升到4位數的水平。雖然目前入院、重症和死亡率等「嚴重指標」還沒有顯著的升幅，但按照現時的上升趨勢，預計陽性個案數字可能會在7月1日前升至四位數，甚至每日多達3,000宗。

疫情日趨嚴重，筆者希望藉本文提醒大眾要高度警惕，提高防疫意識，更希望能提倡未接種疫苗的人士要趕快接種。市民亦要注意爆發群組，注意做足防疫措施和保持社交距離。政府也應該鼓勵市民多進行自我檢測，並且提高防控意識，例如到高風險的地方時要多注意，以及有需要時作定期檢測。

筆者希望我們能進一步提高疫苗接種率，市民也要對疫情反覆提高警惕，大家不可放鬆，要做好防疫措施。謹記戴口罩、不要聚集、減少去高風險的地方，而政府方面也要做好防控管理措施。

作者劉仲恒是放射科專科醫生及團結香港基金顧問。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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