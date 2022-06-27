七國集團（G7）本周在德國巴伐利亞州舉行元首峰會，美、英、加、日四國聯合動議禁止七國集團從俄羅斯入口黃金，以切斷其收入來源，作為其出兵入侵烏克蘭的懲罰，消息指有關決定將於本周二（28日）正式宣布。



俄羅斯近年從黃金貿易得到不少的貿易順差，為其得來巨額外匯收入。按資料顯示，2021年俄羅斯出口價值174億美元（單位下同）的黃金，黃金貿易順差卻達173億，按順差計算僅次於亞聯酋的182億排名世界第二。而且，按G7所提供的資料，俄羅斯出口的黃金中有近九成都售往G7國家（主要為英國），這是為何G7會瞄準俄羅斯黃金。

消息指美、英、加、日四國聯合動議禁止七國集團從俄羅斯入口黃金，以切斷其收入來源。

封禁黃金恐成石油翻版

雖然G7針對俄羅斯黃金出口似乎有一定的道理，但對俄羅斯實際影響很可能有限，最終只是調整了俄羅斯出口目的地。翻查資料，G7國家都並非國際黃金市場的主要買家，以2021年的數據計算，G7加起來不到全球進口量的20%，當中進口最多的英國也不過佔市場的13.6%。而黃金主要買家為瑞士，2021年共買入923億的黃金，佔全佔球進口額的23.4%。而與俄羅斯貿易關係密入的中國（包括香港）和印度則分別進口高達728億（18.5%）和558億（14.1%）。

俄羅斯黃金雖然順差很大，但本身的出口量只有174億，佔全球總出口額只有4.4%。即使G7禁止買入俄羅斯黃金也好，其他市場也可以輕易補上需求缺口。這意味着G7對俄即使發出黃金禁令，效果很可能像禁止石油一般，只是將俄羅斯供應轉向亞洲的巨大市場。

其實G7這樣做，與其說想阻止俄羅斯獲得外匯，更似是為自己在壟斷先進國家的黃金交易。例如，動議這項建議的美、英、加、日四國都有大量的黃金出口，例如英國就每年出口達414億（10.5%），而除了英國外其餘三國都是黃金淨出口，順差分別排名世界第三（美國，138億）、第五（加拿大，85億）、第七（日本，73億）。禁止俄羅斯黃金進口也許對俄羅斯出口影響有限，但卻可以將其排除出自己的競爭市場。

香港黃金進出口排全球首五

G7的決定，也許是香港的商業機會。香港雖然本身不產黃金，但卻是世界上重要的黃金貿易港。2021年香港的黃金進口額291億、出口額達308億，分別排列於全球的第五及第三位。香港之所以會有這麼大量的黃金貿易，主要有賴於香港成熟的貴金屬交易市場。1910年，香港就已成立了金銀業貿易場，為香港得豁免權的唯一貴金屬現貨交易所。現有171家行員主要來自銀行、大型連鎖珠寶商、黃金鑄煉商及金融機構等。它擁有配合國際化標準及要求的香港貴金屬驗證中心（HKPMAC）仍國際公認的黃金產品成色測試。而且香港市場過去經歷多次金價大幅波動事件仍然能照常營業，有着良好的信譽。

香港是世界主要黃金交易市場之一。

大量的黃金交易為香港創造了就業和收入，這是香港金融中心的其中一面。俄羅斯黃金過往主要供往英國市場，與香港無甚緣份。但G7的黃金禁令將很可能令俄羅斯黃金轉向亞洲市場，這可能將是香港增加市場交易的一個機會。香港如果能承接下俄羅斯的黃金，成為其外售的主要交易場，那將於為香港黃金帶來最多可達170多億的生意，是現在交易量差不多5成，這很可能將成為香港一個「黃金」機會。

香港的制度的確有優勢，但在亞洲區內如新加坡等地區的競爭仍然大，單依靠制度優勢未必能先拔頭籌。政府應該主動出擊，借着內地與俄羅斯的密切關係，在拓展俄羅斯黃金市場上先佔領有利位置，或許能事半功倍。