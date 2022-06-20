房地政策無新團隊　只能期待有新作風

本星期日（6月20日），國務院根據候任行政長官李家超的提名，任命了香港特別行政區第六屆政府的主要官員，當中陳茂波將會留任財政司司長，而現任發展局局長黃偉綸則升任財政司副司長，並由該局現任常任秘書長甯漢豪接替局長一職。至於在政府架構重組後分拆出來的房屋局，就由現任建築署署長何永賢出掌。



李家超早前已表明打算會由財政司正、副司長帶領政綱中提到的「公營房屋項目行動工作組」與「土地房屋供應統籌組」，統籌下屆港府的土地及房屋政策，而且與此相關的政府部門主要依然屬於發展局及房屋局，因此可以預期陳茂波、黃偉綸、甯漢豪與何永賢四位主要官員將是日後應對本港住房問題的領導團隊。

（左起）財政司長陳茂波、候任政務司長陳國基、候任律政司司長林定國、候任財政司副司長黃偉綸。（張浩維攝）

舊團隊也應該有新作風

由於陳、黃、甯、何四人團隊過去早有合作經驗，加上他們多數都有地政經驗，所以外界分析認為如此安排有助延續今屆政府提出的一些措施，以及提高下屆政府在房地政策的執行力。然而這種情況換個角度來看的話，其實正正代表他們都是舊人，嚴格來說並不能算作「新團隊」，隨時有機會連帶政策都不見太大變化，是否可以帶來「新氣象」、「新篇章」尚待觀察。

舉例來說，甯漢豪稱日後會繼續推進精簡土地規劃程序的既有工作，然而相關改動加快建屋速度畢竟有其上限，並且無力應付行政機關內部辦事效率低下，故此想要改善後者始終需要其他新猷才行。此外，李家超在政綱說過會為房地發展制訂關鍵績效指標（KPI），無奈候任官員至今都未能為此提供進一步說法，也引來民間團體批評或單純向公務員「捽數」。

尤其讓人憂慮的是，李家超召開記者會強調其團隊都有「以結果為目標」解決問題的施政理念；豈料話音剛落不久，何永賢回答記者提問卻一邊說自己覺得公屋輪候數字是「結果」，另一邊卻稱「目標」是用盡辦法加快房屋建設，似乎立刻便將兩者給分開來。何況公營房屋可以興建居屋或「首置上車盤」，加快建屋與加快公屋輪候未必是同一回事。

兩辦督促改善住房問題

另一方面，港澳辦於任命公布後的祝賀詞，當中形容住房是「市民關切的難點堵點問題」，表示對下屆政府「期待在務實破解香港市民最關心最直接最現實的問題上有更大作為」，還特別指出要「針對住房問題，拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措」，同時又重申港澳辦主任夏寶龍去年講話提到的告別「劏房」、「籠屋」目標。

儘管中聯辦發言人並未有直接述及住房問題，但亦同樣「相信並期待」下屆政府能夠「着力解決與市民大眾切身利益相關的深層次問題」和「以實際行動回應社會各界和廣大市民對新一屆政府的期待」，說法跟去年底國務院總理李克強近似。由此可見，中央對特區政治府切實解決本地房屋問題的要求，不僅沒有因為政府換屆出現改變，甚至變得更為突出。

新一屆港府主要官員接受了任命，理應清楚掌握到中央與香港社會對改善住房問題的強烈期盼。甯漢豪引用《聖經》金句「不要怕，只管信」來提醒自己貢獻社會、報效國家，可是撇開宗教含義不談，這批本來已負責其事的高官或公務員，以往也許就是欠了點「怕」——沒有害怕自己施政無法改善社會或者辜負國家，希望這點能在政府換屆以後真正改變革新。