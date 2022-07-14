01論壇．黃進達｜前三後四鬆頸繩　旅業盡快復元氣

過去兩年，社會對於全面通關及全面遏止疫情的訴求高企，然而在現實上，目前從嚴的防疫政策將二者扣上了悖反關係，即認為全面通關即無法遏止疫情。出於社經與社情考量，兩年以來無法自由通行與空流、物流的不暢，已對香港造成相當嚴重程度的損失。



習主席七一視察、新政府班子上任，在由治及興的黃金五年，我們應該積極思考如何在風險與機遇之間權衡，既在兩害相權之間取其輕，更應利用比兩年前成熟與精準的防疫操作，保障市民健康的同時，大步為香港經濟發展追回落後。



來稿作者：黃進達



社會各行一樣重要

面對疫情，全港百業同受影響，其中最能作為社會溫度計的必然是餐飲業、文康體、娛樂相關產業與旅遊業。餐飲業屢被「開刀」，每檯限制人數減完再減，營業時間幾度被勒令縮短，收入銳減。但社會對於自我保護的加強與政策的放寬，餐飲業明顯有了回氣空間。文康體、娛樂相關產業亦隨社交限聚措施的放寬，可以有限度營運。

然而作為香港第四大經濟支柱的旅遊業界，即使歐盟將香港列入入境免檢及毋須隔離的「白名單」，仍然受到幾座大山的壓制，主要來自本地的「回港難」——過長的隔離成本打擊市場，讓市民難生出行念頭。而且，相對仍有本地市場支撐的飲食及零售業，本地旅遊業的運作幾乎全面停頓，只有來自本地遊或部分同業推出如海外網購平台等另類服務，從中獲得零星收入，對聘有大量員工的旅遊業界尤如杯水車薪。

精準防控條件已備 找準時機重啟旅業

過去兩年，部份市民對「安心出行」略有抗拒或不適應，但政府以政令杜絕漏洞，增強了病毒追蹤能力，然而第五波疫情既急且烈，令政府完全沒有空間進行緊密的精準防控。現時政府實施「疫苗通行證」，市民已習慣拿出「針卡二維碼」讓處所掃描，一來可確認市民有接種疫苗，二來可取得市民行蹤紀錄，處所一旦被列為高風險，可即時通知及主動追蹤到相關密切接觸者，所有追源措施都行之迅速有效。只要時刻警醒，保持新常態下的適度與克制，相信社會是絕對有條件逐步重啟。

習主席七一重點講話提出「四個必須」與「四個希望」，強調以「一國兩制」的制度優勢，保障了香港國際化、多元文化和市場開放。發展良機千載難逢，為此，政府在思考施政時，除一如既往考慮防疫抗疫政策之外，更應將及早全面重啟經濟發展放於日程較前位置。

檢疫酒店供不應求 文體旅難言發展

從旅遊業角度觀之，維生並保持優勢的要領，必是立足香港、背靠祖國、放眼世界，三個箭頭當然是本地遊、內地遊與外地遊同弦引發。我亦非常同意為保香港社會免受疫情影響，必須為旅客制定精準而可跟進的防疫措施，但目前的回港隔離政策過嚴，而且防疫酒店嚴重不足，目前應付過境旅客和香港學生回港已經供不應求，現已嚴重影響商務旅客來港，如果不能增加供應、加速流轉或減少出行者在檢疫酒店的支出，基本上鼓勵旅行出遊、幫助旅遊業、促進文體旅發展只是南柯一夢。

特首李家超向傳媒表示，政府正考慮如何優化整個隔離時段，計劃推出「紅黃綠碼」，更快、精和準的方法來識別有關人士，在控制確診數字上升的同時，將隔離日數減至科學上合理，民情上合意，對經濟與社會活動影響最微，以保香港國際競爭力。早前有議員公佈調查數據，顯示約7成受訪者認同「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫加4天居家檢疫；逾6成受訪者更表示，如實施「3+4」方案，將會外出旅遊。我亦非常同意及歡迎政府研究減少酒店檢疫天數，採用「3+4」方案有助酒店流轉、方便港人回港，重啟商務往來，對於刺激旅遊業復甦有一定作用。

我非常期待特區政府把握當下，認清機遇和挑戰並存且機遇大於挑戰的一瞬，為香港開創新局面、實現新飛躍走出正確一步。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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