01多聲道｜向局長許願：旅遊業界的四個共同期望

兩屆政府無縫過渡，通過架構重組設立「文化、體育及旅遊局」，主動迎合國家《十四五規劃》中使香港發展成為「中外文化藝術交流中心」的目標，將目前由不同政策局分管的文化、體育和旅遊事宜統整，加強督導和推動香港文、體、旅產業發展，銳志革新，立意甚美。



作為業界一分子，期待新一屆政府積極施為，以魄力解沉痾。在此拋磚引玉，提出四點願望予楊潤雄局長。



來稿作者：黃進達



願望一：制定前瞻性框架，樹立施政標竿

建議制定新五年政策框架，綜合考慮並理順現行需要匯整的文化、體育、旅遊政策，突顯專局設置的施政理念。新訂立的政策框架必須緊貼《十四五規劃》的路線，匯融《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，為文體旅局設計發展政策提供頂層指引，有助於五年內各單項或綜合政策的落實時，能夠主動靠近國家及特區政府政策目標，比如融入灣區城市一起推動非遺傳承、青少年交流、藝術文流、公共文化設施建立、文化產業園區和展會項目等，達至「以文塑旅，以旅彰文，文旅融合，互促發展。」

願望二：建立學習型團隊，與社會同創新

智能時代早已無聲到臨，市民與消費者除了物質生活外，更對精神生活的需要大增，希望體驗結合有文化內涵、有感官刺激、有互動交流、有進度驗證的文體旅活動，當然願意為此消費。為促進政策推動，並準確為市場把脈，文體旅局如能建立學習型團隊，使團隊成員能夠有意識、有系統和持續地不斷獲取新知，讓團隊在瞬息萬變的大環境中高效運作，不負眾望。

承上建議，配合新一屆政府銳意革新，「以結果為目標」，形象風格務實，我期望局長帶領公務員團隊揉合文、體、旅的政策時，除「食老本」維持現有的優勢產業成果外，更應與團隊重視研究及案例參考，一同開拓新機遇。

願望三：認清文體旅關係，一體同生共榮

政策局功能調整，政策思路也應該順勢調整。文化、體育、旅遊的行業界定，微觀上存有分野，宏觀而言卻有不少跨業務的相容處。文化、體育盛事能牽動旅遊業，旅遊服務又能為呈現文化、體育項目的人文精神，並賦娛樂及消費功能。

旅遊業產生的效益，是香港的主要經濟支柱之一，養活大量勞動人口，而且是現時文、體、旅三者當中營收相對明顯的行業。建議局方未來推動政策時，可以多考慮集中資源保持現行旅遊業界的優勢，並以「一帶二」予以借力，帶動文化、體育事業發展，既可保障行業優勢，又可以作為政策推動的引擎，指引市場鼓勵融合。此舉亦能洗走部分社會人士認為文化、體育事業對香港經濟貢獻較弱的刻板印象。

願望四：為業界打大補針，追回過去三年光陰

自2019年起的社會動亂，再加上過去兩年新冠疫情的衝擊，香港旅遊業界受到前所未有的嚴重影響，眼下疫情雖然本地個案緩慢上升，然而市民與百業已有充足準備，在新常態下應對萬變的社經環境。

香港正值由治及興的關鍵發展時刻，為配合來屆政府一同「講好香港的故事」，旅遊業界在應對挑戰中，急須回復元氣。過去兩年文體旅三板塊面對最嚴重的危機，在於市場崩盤導致人才嚴重流失。旅遊業界引頸以盼政府及早放寬隔離措施，並以科學方法進行精準監察，使香港有旅客、行家有工開，方有條件吸引人才回流，維持優勢競爭力，進一步拉動文、體版塊發展。

同時，建議政府考慮繼續「2022保就業」計劃，積極考慮推出第六輪財政紓困措施，甚至針對旅遊業界提供較長期支緩受困行業的復甦計劃嗯嗯，包括設立復業起動基金作救亡起搏。值適同慶特區成立廿五載，政府如有意促進市情，能與業界商量推出本地遊補貼、賞你遊計劃、消費大抽獎等措施，更是善舉。

以上四點是業界對文體旅局的期望，相信局長明心睿智，必能制定具體目標，務實執行。文化鑄民族魂，體育鍛鍊意志，旅遊事業引導海內外人民輕鬆投入文化與體育，轉化產出。期待在楊潤雄局長的帶領下，文體旅局能全情發揮作用。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席，香港菁英會副主席，重慶市政協委員，全國青聯委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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