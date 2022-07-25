酷熱下為官者的責任自覺

撰文：湯文詩
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連日酷熱天氣，午後動輒37度、38度，留在室內自是避暑之策。商場有着涼快的冷氣，還可以找一間店舖歎杯凍飲。有錢一點的人甚至乎由家裏到私家車，由私家車到商場，由商場到辦公室，不難廿四小時、全天候都留在室內冷氣地方。對於他們，酷熱天氣就是一個氣溫數字。

但對於另一些人，他們住在劏房，可能連一部正常的冷氣也沒有。社區組織協會的調查指出，不少劏房和天台屋比起室外還要熱幾度。他們幹活的是戶外的體力勞動工作，有些人甚至乎在烈日當空下還為着那一元幾角在拾紙皮。對於他們，酷熱天氣可能足以關乎生死。

提醒與指引不足解決根本問題

我們的政府當然不是什麼也沒有做。天文台發出酷熱天氣警告，提醒市民要預防中暑；衞生署建議補充大量水分；勞工處提醒僱主要提供清涼飲用水，減少僱員體力消耗；民政事務總署開放夜間臨時避暑中心。但想到香港有多少萬人住在劏房，廿四小時、全天候承受着酷熱的煎熬，為了糊口只能繼續在烈日之下體力勞動，政府這些提醒、這些有限度的避暑中心也只能說是杯水車薪。

「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」天時暑熱，有些人絲毫無影響，有些人卻首當其衝。甚至當我們愈來愈涼快的時候，是否同時間也在增加溫室效應，令那些酷熱的人更酷熱？社會科學有所謂馬太效應，也就是強者愈強、弱者愈弱，貧者愈貧、富者愈富的現象，原來這也不止在財富分配的層面發生。

這樣說不是要反對開冷氣。畢竟並非人人也是林超英，酷熱天氣的確難熬。但是我們的社會對那些弱者、貧者有多少的關顧，要他們承受着多少本不應該承受的痛苦？常說「一個社會的文明程度，取決於其對於弱勢群體的態度」，那麼香港又有多少文明？我們的環境及生態局局長、醫務衞生局局長、發展局和房屋局局長、民政及青年事務局局長、勞工及福利局局長對於汗流浹背、終日未必能一嚐冷氣的勞苦大眾有何責任自覺？司長和特首對於香港基層生活之難又有多少惻隱之心？

社會制度應該是公平公道

一個理想的社會是公平和公道的，我們不應因為「非戰之罪」的不幸遭遇而被變相懲罰。就好像一個人生來行動不便是不幸而不是他的過錯，我們要做的是提供斜路，讓他也能夠平等地到達相關地方。相反，一個只有樓梯的社會不但是在變相懲罰這個人，也是高傲地忽視了自己得來的變相優勢，還以為那是自己憑努力而來的成就。

後者若然聽起來可笑，那麼我們的社會或許的確可笑。多得佛利民以來的放任資本主義，香港竟不少人以為貧窮只是不夠努力之果，富有是他們的個人成就。或許也因為這樣，我們的社會賢達對於基層、對於劏房戶、對於清貧學生，始終擺脫不了一種自上而下的援助心態，而沒有看到社會制度的不是，也沒有看到社會對弱者、貧者的虧欠。

包剪揼之為人沿用多年，因為它是公平的，包、剪和揼的機會均等，沒有一個事先佔優。試想像如果其中一方總是處於劣勢，這樣不公平的遊戲誰又會願意玩下去？終有一天，劣勢的一方也會發難，用激烈的方式尋求全盤推翻，重新制訂遊戲規則。歷史上的革命就是這樣發生。而有智慧的人會懂得在革命發生之前，以徹底的改革來重新尋求平衡。也唯有一個公平和公道的社會，才是一個真正繁榮穩定、由治及興的社會。

熱浪下的環境及生態局要更積極減碳香港不是第三世界而是兩個世界僱員受盡酷熱苦　政府不能冷處理
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治政之道
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