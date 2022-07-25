酷熱下為官者的責任自覺

連日酷熱天氣，午後動輒37度、38度，留在室內自是避暑之策。商場有着涼快的冷氣，還可以找一間店舖歎杯凍飲。有錢一點的人甚至乎由家裏到私家車，由私家車到商場，由商場到辦公室，不難廿四小時、全天候都留在室內冷氣地方。對於他們，酷熱天氣就是一個氣溫數字。



但對於另一些人，他們住在劏房，可能連一部正常的冷氣也沒有。社區組織協會的調查指出，不少劏房和天台屋比起室外還要熱幾度。他們幹活的是戶外的體力勞動工作，有些人甚至乎在烈日當空下還為着那一元幾角在拾紙皮。對於他們，酷熱天氣可能足以關乎生死。

提醒與指引不足解決根本問題

我們的政府當然不是什麼也沒有做。天文台發出酷熱天氣警告，提醒市民要預防中暑；衞生署建議補充大量水分；勞工處提醒僱主要提供清涼飲用水，減少僱員體力消耗；民政事務總署開放夜間臨時避暑中心。但想到香港有多少萬人住在劏房，廿四小時、全天候承受着酷熱的煎熬，為了糊口只能繼續在烈日之下體力勞動，政府這些提醒、這些有限度的避暑中心也只能說是杯水車薪。

「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」天時暑熱，有些人絲毫無影響，有些人卻首當其衝。甚至當我們愈來愈涼快的時候，是否同時間也在增加溫室效應，令那些酷熱的人更酷熱？社會科學有所謂馬太效應，也就是強者愈強、弱者愈弱，貧者愈貧、富者愈富的現象，原來這也不止在財富分配的層面發生。

這樣說不是要反對開冷氣。畢竟並非人人也是林超英，酷熱天氣的確難熬。但是我們的社會對那些弱者、貧者有多少的關顧，要他們承受着多少本不應該承受的痛苦？常說「一個社會的文明程度，取決於其對於弱勢群體的態度」，那麼香港又有多少文明？我們的環境及生態局局長、醫務衞生局局長、發展局和房屋局局長、民政及青年事務局局長、勞工及福利局局長對於汗流浹背、終日未必能一嚐冷氣的勞苦大眾有何責任自覺？司長和特首對於香港基層生活之難又有多少惻隱之心？

社會制度應該是公平公道

一個理想的社會是公平和公道的，我們不應因為「非戰之罪」的不幸遭遇而被變相懲罰。就好像一個人生來行動不便是不幸而不是他的過錯，我們要做的是提供斜路，讓他也能夠平等地到達相關地方。相反，一個只有樓梯的社會不但是在變相懲罰這個人，也是高傲地忽視了自己得來的變相優勢，還以為那是自己憑努力而來的成就。

後者若然聽起來可笑，那麼我們的社會或許的確可笑。多得佛利民以來的放任資本主義，香港竟不少人以為貧窮只是不夠努力之果，富有是他們的個人成就。或許也因為這樣，我們的社會賢達對於基層、對於劏房戶、對於清貧學生，始終擺脫不了一種自上而下的援助心態，而沒有看到社會制度的不是，也沒有看到社會對弱者、貧者的虧欠。

包剪揼之為人沿用多年，因為它是公平的，包、剪和揼的機會均等，沒有一個事先佔優。試想像如果其中一方總是處於劣勢，這樣不公平的遊戲誰又會願意玩下去？終有一天，劣勢的一方也會發難，用激烈的方式尋求全盤推翻，重新制訂遊戲規則。歷史上的革命就是這樣發生。而有智慧的人會懂得在革命發生之前，以徹底的改革來重新尋求平衡。也唯有一個公平和公道的社會，才是一個真正繁榮穩定、由治及興的社會。