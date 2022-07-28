01論壇．邵家輝｜積極應對極端天氣災害

撰文：01論壇
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本港天文台在7月24日錄得36.1度，為138年來最熱7月天。不但本港如此，其實整個北半球目前都正遭受熱浪侵襲。極端天氣所帶來的災害絕不只是等天氣轉涼就會自動消失，當局不能置若罔聞，務必做好一系列應對工作，以免更多次生災害的發生。

來稿作者：邵家輝

首先是針對酷熱天氣本身。雖然現在有夜間避暑中心，但開放時間只是晚上10點半至第二日早上8點。當局應考慮延長避暑中心的開放時間，讓一些家中沒有冷氣的劏房或基層住戶有地方消暑，捱過這段最辛苦的時間。香港身處亞熱帶地區，每年多少都會面臨高溫天氣，當局可考慮設定成固定機制，在全港18區遴選一批設施用作臨時避暑中心，每當氣溫高於某個溫度就開放。現在雖然也有一些人會前往商場、圖書館等設施避暑，但這些地方的初衷並非如此，並不方便長期逗留和休息。

其次是疫情的風險。高溫之下，去海灘或泳池消暑是不少人的選擇，但玩水自然不能戴口罩。與此同時，高溫之下，戴口罩無疑令人更加不舒適，因此近期不少人在公共場所也開始不戴口罩或者露出口鼻。這必然會大大增加疫情傳播的風險，但又不可能就此關閉海灘和泳池，當局應當嚴格控制入場人數，降低傳播風險。同時要加強執法，對於在公共場所不戴口罩或不妥善佩戴口罩者，要實施具阻嚇性的懲罰措施。

再次是最大的風險，可能是環球糧食和能源危機引發的惡性通脹。由於俄烏戰爭，今年全球的糧食產量本就顯著下跌，現在又遭遇極端天氣，嚴重影響了收成，食物價格將持續上升幾乎已成定局。同樣是由於俄烏戰爭，能源因高溫下發電需求激增，導致本已開始回落的油價有所反彈，大大增加了發電成本，電企加價壓力不輕，對民生和工商業經營均構成壓力，當局宜密切留意相關事態發展，擬訂應對措施。

近年全球極端天氣出現的次數愈趨頻密、範圍越來越廣、持續時間越來越長，主要原因都是人類活動造成的全球暖化，長此下去，對人類造成的危險和影響將愈來愈大。全球氣候變化，香港肯定不能獨善其身，而要改變這一局面，減少二氧化碳等溫室氣體排放是重要一環。作為地球一份子，香港也責無旁貸，全體港人應更積極參與減排減碳行動，為環保出一份力，同時也是積極響應國家碳達峰、碳中和戰略之舉。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

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