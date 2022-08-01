佩洛西訪台只是小把戲

美國眾議院議長佩洛西會否訪台，近日已成為國際焦點，假如處理不慎可能引起中美的軍事對抗。上周國家主席習近平與美國總統拜登的電話通話，中方亦從多個渠道警告美國，假如佩洛西訪台將有包括軍事回應在內極為嚴重的後果。



就在雙方劍拔弩張之時，《人民日報》在周六（30日）以比較溫和的口吻發表了文章〈處理中美關係必須加強溝通避免誤判〉，重申對美國比較強烈的警告，也強調中美兩國作為大國，雙方能否處理彼此的分歧將影響全世界。文章指中美雙方為了世界和平發展以及兩國人民的根本利益，應保持溝通，尤其是美國應該放下將中國視為對手的誤判。

台灣問題離不開理性處理

近來國內一些人提出要將佩洛西專機擊落，又或是與美國在軍事上一決勝負。面對佩洛西等美國政客在台灣問題上的挑釁，深感憤慨可以理解，但處理國家大事卻不能意氣用事。但即使《人民日報》的評論文章口吻比較溫和，也不代表中國將放下在台灣問題上的底線。文章正好反映了在處理佩洛西訪台問題上應有的冷靜和理性，不將眼光只狹窄地放於佩洛西這個人之上。中國在台灣問題上有底線，但不會盲目地被挑釁。

新加坡外交部證實，美國眾議院長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月1日與新加坡總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）進行會談。（新加坡外交部網站）

擊落佩洛西專機有如對美國宣戰，即使美國中有較理性力量，但面對國家政要在國外遭擊殺，也容易走上戰爭的方向，屆時中美兩個核大國難免要硬碰硬。再者，這也會曲線令她成為「英雄」，她將被美國甚至西方包裝為「價值觀的殉道者」，是美國鷹派求之不得的情景。不管中國有多少道理，美國也會將此包裝為中國的錯誤，以此作為宣揚中國威脅論的材料。

美國鷹派深知美國國力漸漸下降，認為要在美國現在尚能稱霸之時，找尋足以扭轉局面的機會，鋌而走險找尋戰爭機會正是其所願。中國作為尚有巨大發展力量的國家，無必要急於接下美國「勝負手」的挑釁。

中國的回擊不在於一時之爭

近來西方很多人很喜歡將中國和台灣對比俄羅斯與烏克蘭，但烏克蘭是個獨立國家，而台灣卻是中國的一部分。而且這種比較也遠遠低估了中國的實力——俄羅斯除了武力之外並沒有什麼能用的方法，但中國卻有很多回應的方式。很多國人以為佩洛西訪台便要不惜與美國一戰，但中國的強硬回應不一定要是姿態強硬，還要有效而且合乎中國利益。

例如說軍事回應，眼光無必要只放在如何對待佩洛西的專機上，更沒有必要主動將美國拉進戰局，重點是如何令台獨勢力付出代價。中國在事後大可以派軍機軍艦迫近台灣水域作示威，台灣如果膽敢回擊中國自然有攻台的理由，如果台灣沒有回應，解放軍恆常化出現在台灣水域將做成軍事現實。數年前，台灣當局仍提出所謂台海中線概念，但近年解放軍軍機穿越中線早已成為常態，台灣亦無可奈何。最終佩洛西不單做不成英雄，反而令台灣面對更難堪的困境。

近年，解放軍軍機飛至台灣空域已成常態。（台灣國防部）

而且除了軍事回應，中國有更多有力的回應方式。台灣經濟與內地有很密切關係，中國絕對可以利用嚴厲的經濟封鎖去懲罰台灣當局，這對台灣帶來的痛楚不會比軍事回應來得輕，也可以配合軍事行動對台灣海域進行封鎖。而且中國不動武的話，美國等西方國也欠缺介入的立場。

過去的經驗告訴我們，中央政府處理問題向來有全盤計劃，而且也有執行政策的耐性，不只是一時意氣。何以有人獨以為在台灣問題上，中央就會失去理性和耐性？即使中國不動佩洛西一根汗毛，也可以令台獨勢力為自己的愚蠢付出慘痛代價。故此台獨勢力不要以為依靠美援、挑戰中央底線，可以帶來什麼好處。