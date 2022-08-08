期待「紅黃碼」為香港開新篇

行政長官李家超、醫務衞生局局長盧寵茂、創新科技及工業局局長孫東等官員，在星期一（8月8日）早上召開了「應對疫情指導及協調組」記者會。會上公布本港將從星期五（8月12日）起放寛入境檢疫措施，縮短海外或台灣地區經機場來港人士的酒店檢疫日數至三天，並且落實「紅黃碼」措施與推出「安心出行」應用程式更新版本。



在最新的「紅黃碼」安排下，新冠病毒確診人士將被「安心出行」程式賦予「紅碼」，禁止他們離開隔離地點。至於經由機場抵港旅客，在酒店檢疫後四天家居醫學監察期間則會給予「黃碼」，可以外出但不得進入學校、安老院、殘疾人士院舍、指定醫療處所以及食肆等主動查核「疫苗通行證」的處所，然而前去工作、上學或就醫者不受此限。

孫東指出，入境人士要酒店檢疫3天、家居醫學監察4天，亦要更新「安心山行」應用程式，以顯示紅黃碼。(李澤彤攝)

防疫措施切忌預設前提

港府今次選擇了較短的縮短隔離日數方案，頗令社會各界感到驚喜，中華廠商聯合會、香港總商會等持份者相繼表示歡迎。李家超在記者會上強調不打算讓防疫措施走回頭路，又指沒計劃將「黃碼」擴展至本地密切接觸者。然而病毒演化、疫情擴散瞬息萬變，我們難保哪天再受嚴重威脅，治港者始終須將市民生命健康放在最優先考量，按「底線思維」為疫情惡化的可能性制定預案。

除此之外，盧寵茂解釋今次措施的時候，交代其依據為「檢測待行」與兩日酒店檢疫已經可以找出八成輸入個案。有關決策現階段儘管符合相關數據的觀測，可是我們不能忘記未來放寬入境檢疫限制以後，旅客數量勢必大幅增加，單看整體旅客染疫比例未必足夠。如果抵港及染疫人數上升得太快以至造成本地醫療系統壓力，香港亦不能排除仿傚其他地區實行入境額配的選項。

豁免機制漏洞尚須處理

另一方面，由於當局好像決定完全依賴「安心出行」應用程式來推行「紅黃碼」，因此現行政策下獲豁免使用「安心出行」人士就有機會出現漏洞。譬如65歲以上、15歲以下或殘疾人士至今都不是強制必須使用「安心出行」程式，日後他們當中的確診者若選擇用紙本表格申報個人資料，那便不會受到「紅碼」規限，亦即繼續可以自由出入各個處所。

面向居家檢疫旅客的「黃碼」同樣有可能發生類似問題，像是「疫苗通行證」於9月1日前仍接受紙本的非本地疫苗接種紀錄，有關文件相信無法直接連結香港當局相關資料，「安心出行」程式自然亦難以據此發出用來識別的「黃碼」。再者12歲以下人士現時完全獲豁免於「疫苗通行證」要求，所以這個年齡層的居家檢疫旅客應該也等同是不受「黃碼」限制。

無論如何，今次修訂海外、台灣抵港人士檢疫安排，總算是為對外「通關」作了一個好的開始，嗣後當局需要在基礎上盡力填補漏洞、完善規定，並按照疫情走勢適時檢討放寬或收緊相關措施。主事官員決策在這個過程裏不能夠預設前提或傾斜某些團體，同時也不能夠偏廢與內地的「通關」，這樣才可以真正令市民看到他們是一個務實的管治團隊。