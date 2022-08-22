高球場竟被拉布　提速建屋不能拖

環境諮詢委員會在上星期五（8月19日）的會議上暫緩審議「粉嶺高爾夫球場用地局部發展技術研究－可行性研究」環境影響評估報告，並且要求作為項目倡議人的土木工程拓展署就整體佈局、生態調查、水文地理與眩光光線四個範疇提供進一步資料。由於雀鳥調查須在今年9月至明年3月間進行，故此下次開會再作審議預計最快需要等到明年4月，亦即距離球場用地租約完結僅四個月之前。



2019年5月土拓署擬備「可行性研究」的工程項目簡介，曾稱「有關技術研究，當中包括環評研究，預計在2019年第三季展開，並在2021年第三季完成。」儘管環評研究後來如期在2019年10月展開，但從環境保護署要等到今年5月才開放公眾人士查閱報告及提供意見來看，有關工作進度本身似乎已比原定計劃晚上不少。

粉嶺高爾夫球場是「土地大辯論」中的核心爭議之一。（資料圖片）

球場建屋進程勢受影響

今次環諮會暫緩環評報告審議，坊間不少人認為會讓球場用地建屋計劃無法順利在2029年如期完竣。就連日前提倡暫緩收回球場用地建屋的民建聯發展政策發言人、新界北立法會議員劉國勳，也表示今次決定可能令建屋計劃推遲至少一年以上。環諮會主席黃遠輝雖然認為建屋計劃未必受到拖延，但前提卻是政府部門可以同步進行補交資料和整體建屋規劃的工作。

然而，政府的工作推進似乎未見積極。在環諮會首場會議同日的8月8日，財經事務及庫務局向立法會提交了2021/2022年度《基本工程儲備基金整體撥款周年報告》，其中總目707分目7100CX下的「粉嶺高爾夫球場用地局部發展—詳細設計及工地勘測」被列作「擱置或撤回的新項目」。該項預算本來涉資2,778萬元，在前年底連同基金整體撥款獲工務小組委員會通過，並於去年初獲得財務委員會批准。

土拓署早前提交文件，公佈用地局部發展計劃詳情。當中只有9.5公頃土地用作興建公營房屋或社區發展，預計提供約1.2萬伙單位，約3.36萬人入住，擬建樓宇高度不高於主水平基準上170米。（區議會文件）

後續研究撥款已被擱置

上述基本工程儲備撥款項目所說「詳細設計」，理應就是今年初政府向北區區議會交代建屋計劃時提過的「整個發展的細節尚待詳細規劃及設計」。此外，環諮會今次審議的環評報告結論也指出「鑑於具發展潛力區仍在運作，現階段不太可能進行場地勘測，在2023年土地歸還政府後方能展開」，相信便是撥款項目所說「工地勘測」。

其實即使沒了專項撥款，也不一定影響到政府內部工作進行，當局甚至可以其他名義或合併其他項目再去申請撥款。不過至少就現階段來說，發展球場用地後續研究項目撥款突然遭擱置或撤回，起碼代表着此一工作並非官員目下打算優先處理之事，令人憂慮政府在面對既得利益的阻撓時未有以大局為重。

政府最新文件將「粉嶺高爾夫球場用地局部發展—詳細設計及工地勘測」列為「擱置或撤回的新項目」。

提速目標需要付諸行動

往屆特區政府建議修例精簡發展程序，方向本來就包括「避免重覆執行性質相近的程序」與「明確授權政府部門可同步進行不同程序」。另一項優化《環境影響評估條例》程序的檢討工作，當局更直言目標是要縮短「由就工程項目簡介進行公眾諮詢至發出環境許可證」的整個環評程序時間，以便「結合工程項目的詳細設計工作並軌進行……並且不影響工程進度」。

新一屆政府已表明這些修例與檢討的工作將會持續進行，那麼當局今天處理粉嶺高球場這類既有發展項目的時候，按理也不可以斯斯然等待環評報告結果塵埃落定才去行動，更不應該因為看到報告遇上了較大阻力，就事先假設其難獲通過而放下手頭工作。相反，它們此刻更加需要想想如何盡力「提速」完成自身負責部分，藉此追回在別處落後的時間。

具體來說，在等待環評報告再審的這段期間，土拓署仍舊可以繼續跟進發展計劃本身的佈局、設計工作，甚至是先行為土地平整與建築工程等項目進行招標。對於即將開展的粉嶺／上水擴展區圖則審議，規劃署及城市規劃委員會也要確保別讓有心之人贅述環評爭議內容，從而拖延整個製圖程序。只有不同政府部門合力在其原有崗位拿出行動，項目「提速」方才有望成真。