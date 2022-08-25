疫情復熾勢破萬　各界合力以撲熄

周四（25日）新增本地新冠確診個案8,282宗，兩天之間彈升近2,000宗，而患者帶有傳播力高的BA.4或BA.5變異病毒株的比例升至43.9%。衛生防護中心預料單日新增個案未來或升過萬，儘管當局代表每天匯報疫情都有呼籲市民提高警覺，但市民仍然充滿着抗疫疲勞。政府官員早前表示不會貿然收緊社交距離措施，但在事態新發展下也不能對民情無動於衷，需要考慮調整策略。



醫管局在上月中旬已訂立公立醫院四階段病床調動方案，會按預計入院人數調撥資源。應變方案在本周已進入第三階段，即以入院率4.5%評估，等同每日新增約1.4萬確診個案，當中有最多625病人入院，醫院為此預留額外最多2,500張病床並調整50%的服務。以現時每日有300多人入院，另有200多人出院來計，每日淨新增入院者約100人，新調動病床可以支撐大半個月的用量。

港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.4389，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

非新冠病人被不斷「拖症」

然而醫院有了預案，卻不等於各界就能處之泰然。連同過往兩個階段，公院為疫情提供最多5,000張病床，外界看起來覺得很多。不過病房輪轉始終需要時間，而隨着感染人數上升，額外病床或會更消耗更快。況且變種病毒傳播力愈來愈高，病人病情亦可以急劇轉壞，需要醫院重點照顧。

再者，不少非新冠病人的治療進度已被早幾輪疫情拖延，其病情同樣不應被忽視。就算局方開展第四階段應變計劃，結果仍只會進一步擠壓現有醫療資源。尤其相當部分病床原本是服務非新冠病人，包括用作非緊急手術、非緊急住院和日間服務，他們在幾波疫情期間已一再被延遲診治，未必能夠承受再遭耽誤救治。即使新增病床是來自亞博館或社區隔離設施，醫管局亦要抽調現有醫護人手，同樣可能會影響到非緊急服務縮減。

動員私院、市民盡責 合力控疫

歸根究柢，公院病床調動方案只是治標，想要治本要看兩個層面，一是緩解公營醫療系統壓力，而私家醫院是重要力量。不過，私院付出至今似乎還是未夠積極，尤其沒有盡用早前承諾騰出接收公院病人的病床，載至周二（23日）可供使用病床仍只有364張，已佔用比率更不夠一半。醫衞局局長盧寵茂早前稱私院會視乎需要把病床數目增至約1,000張，顯而易見現在已經有急切需要，私院應立刻增加收症。就着現有私院床位，轉介過程亦有改善空間。另外，現時個別私院已分配予新冠患者的病床使用率依然偏低，醫管局代表稱部分人因病情變化、家屬或本身意願而不肯轉去私院，就此當局和私院應再加強解說以促成轉介。

疫情升溫，政府收緊院舍員工檢測安排，下周三（31日）起核酸檢測由每周一次加密到隔日一次。（資料圖片）

另一層面的治本就是阻止個案再上升。在長者院舍爆疫方面，政府要求院舍員工下周三（31日）起加密核酸檢測至隔日一次。此要求難免對從業員造成更多麻煩，但80歲長者還未打疫苗的比例約有三成，始終是染疫高危群體。為了盡早識別染疫員工和提升檢測準確度，避免長者染疫，隔日一檢的做法還是值得推行。政府要做的是方便員工檢測，例如安排固定時間收集樣本，以及加快得出結果的時間。

此外，由於疫情正在社區爆發，加強限制社交距離措施遏制疫情亦得重新提上議程。政府儘管曾稱不會輕易收緊措施，以免民生社會再受衝擊，但此舉容易令市民誤以為疫情緩和。政府當下最起碼要嚴格查核市民有否使用「安心出行」和遵守「紅黃碼」規定，並且要「放蛇」調查早前被發現出現私下接載街客情況的抗疫的士。最後，若疫情在一兩周內未見趨緩，政府或許就得考慮進一步措施如將酒吧、酒館現行的出示24小時內快測結果要求延伸到食肆堂食以及其他需要脫口罩的場所顧客，以便在不直接收緊社交限制的前提下加強市民遵行防疫措施責任。