疫情升溫走復常路　政府社會要做更多

雖然社會及經濟活動日漸復常，但政府近日限制了原定周日（28日）舉行的田徑總會十公里跑和10月維港渡海泳賽事的活動人數，田總更臨時決定取消賽事，勢令其他籌辦方擔憂大型活動可能被叫停。



自政府在上月換屆之後，疫情相關措施大都循復常、放寬限制的路走，例如以「紅黃碼」配合「3+4」檢疫安排，繼續籌辦國際金融峰會和七人欖球賽，以至即將放寬「黃碼」入境人士參與商業對商業展覽。因此，社會各界相信更多大型活動可以復辦。

在這個大環境下，十公里跑和維港泳等大型活動再次舉辦。前者的主辦方田徑總會稱早於5月已向政府申請舉辦，並一直配合防疫措施要求。維港泳的主辦方中國香港游泳總會早前亦表示會把參賽名額由1,500人增至2,000個。近日政府要求大幅限制兩活動參加人數，可謂殺主辦方措手不及。田總指未能給所有人參賽，決定取消賽事，游泳總會指現正和政府商討安排。

維港渡海泳停辦兩年，2021年正式復辦。(資料圖片/李澤彤攝)

如何衡量設限？司局長誰研判?

兩賽事人數受限，外界可能推測口罩和聚集人數的關鍵因素。對比同期獲得放寬的展覽，「3+4」檢疫期間外出人士也須戴口罩而且聚集人數較少，運動賽事人數多，期間也不戴口罩，播疫風險會較高。但另一方面，兩賽事的參加者事前要檢測，加上主辦方曾提出參賽者分批出發，安全系數又會提升。那麼，政府如何權衡各項風險和管理風險的安排？

值得注意的是，調整防疫措施鬆緊雖然來自法例第599章《預防及控制疾病條例》下多條附屬法例賦予政府的權力，但規例下的不同條文由不同司局長主理，例如豁免群組聚集限制與入境者檢疫要求是屬於政務司司長的權力，而諸如制訂「3+4」、「黃碼」者入展館等就屬於醫務及衞生局局長的權力。那麼，司長陳國基和局長盧寵茂在判斷疫情走向時分別採取的準則，亦應向社會多作說明。

酒店檢疫期會縮短至「3+4」，入境人士要更新安心出行程式，並實施紅黃碼制度。(李澤彤攝)

香港馬拉松等盛事能否如期復辦？

疫情日趨嚴峻，每日感染人數突破7千人水平，政府當然要顧及公營醫院壓力。與此同時要繼續恢復本地社會經濟活動，以及爭取與內地通關，殊非容易。但正因為不容易，在復常以及限制大型活動的時候，當局更要有清晰指引，以讓市民和活動舉辦團體有所參照。如今社會亦會問，擬定在11月舉行的香港馬拉松的去向會如何？馬拉松的規模較十公里錦標賽更大，參加人數更多，需要更多時間給主辦方籌備和參加者訓練，政府需要及早交代能否如期舉辦，設什麼防疫條件，不能由得事情懸而未決。

從另一角度看，市民若想大型活動順利舉行，也必須從嚴防疫，不可對感染數字麻木。衞生防護中心傳染病處主任張竹君周三已表示有可能超過1萬宗個案，亦難以預測何時去到高峰及向下。只有官民合作遏止疫情，復常路才可順遂。