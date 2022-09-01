了解內地才能促成通關

行政長官李家超將於星期四（9月1日）在香港跟廣東省、廣州市及深圳市領導舉行線上會議，就香港和內地人民經口岸交流議題交換意見和進行討論。李家超強調自己上任以來一直希望盡快與對方見面，又指雙方經過討論以後可能會「對於這方面的一些考慮會達到一些共識」，但他現階段無意公布考慮方案的細節以免帶來太多信息混亂。



與此同時，近日廣東本土確診個案急增，深圳政府亦已宣布暫停營運多個地鐵、巴士車站，又在部分地區實施不同管控措施，其中包括了與香港鄰近的羅湖區與福田區。由於當地境外輸入個案數量不在少數且首次發現BF.15變異株，故此有許多聲音質疑新一輪疫情是從香港傳入，更令坊間聯想這跟今次會議採用視像形式有關。

新冠肺炎疫情下接駁中港兩地的羅湖和落馬洲關口封閉，港鐵安排接駁列車接載羅湖居民往來上水至羅湖站。（鄧栢良攝）

商討應該顧慮對方需要

香港各界日前接連提出了「逆向隔離」等方案，希望藉此加強恢復與大陸的「通關」便利程度，然而討論過程似乎沒有怎樣顧及內地對防止疫情擴散的嚴格要求。最近來自廣東社會的一連串反響，正好足以提醒港人在討論有關問題的時候，切忌只知道突顯自己一方在經濟或其他方面的需要，而沒有設身處地考慮另一方感受。

舉例來說，港府上星期高調表示在國家教育部協調下，內地院校港人學生若未趕及報到期限仍可保留入學資格，而且校方能夠配合他們作出網上學習安排。與此相對，一些內地學生現時不欲冒險前赴疫情較嚴重的香港，可是本地院校傾向保持硬性要求面授課堂，導致他們對此頗有微言，至今亦未見教育局作出跟進，客觀來看確實有欠均稱、對內地人未盡公允。

基本疫情防控無法繞過

自新一屆特區政府上任以來，本地每日新增個案由兩個月前的約2,000宗，上升到今天的接近10,000宗之多，當中還有多名高官或高級公務員連續確診，甚至包括衛生防護中心成員，情況不得不說令人擔憂。就算重症或死亡佔比沒出現大幅上升，兩者個案絕對數值依然都會隨之增加，對醫療系統的壓力或造成的人命損失同樣如是。

無論內地抑或香港，防控疫情政策皆是益趨講求「精準」，雙方都有因應病毒變種更改隔離檢疫期限、接種疫苗要求或者加密檢測次數，但相對於強調劃分及封控高風險區的內地來說，香港版的「精準」總是會將重點放在特定年齡階層或者救治重症，卻未考慮這些因素對於實際社區擴散沒有太大影響，結果就是年初以來本港每日的新增個案從來不曾低於三位數。

如果我們想讓「通關」更快成事，做好本港防控疫情基本功夫是無法繞過的，否則內地城市眼見這邊每日新增個案高達其千百倍，就連高官都在染疫者的行列，商討之時若只知道強調自己一方需要，那他們又怎麼願意降低雙方人員往來門檻？李家超與內地商討期間，除了知道傳達港方需求之外，更重要的是讓對方以及市民看到本地疫情真正可控，而這無疑必須有現實成績支持。